Германия — Франция. Килиан Мбаппе деклассирует бундестим?

Немцы остались без тренера, ведь Флика уволили. В таком состоянии, да ещё и после поражения японцам, их не ждёт ничего хорошего.

12 сентября состоится товарищеский матч Германия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.24. Успех немцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Франция 12 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч Германия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Франция (12.09.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 12 сентября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами сборные Германии и Франции. Матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Немцы переживают трудные времена. Несмотря на старания Ханс-Дитера Флика, приводившего мюнхенскую «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, она часто сенсационно проигрывает. Дело дошло до увольнения наставника — это действительно правильный шаг. 58-летний специалист стал первым тренером Германии, досрочно уволенным. Временным исполняющим обязанности назначен спортивный директор сборной Руди Фёллер.

На чемпионате мира в Катаре бундестим не сумела даже выйти из группы. В трёх матчах она победила только Коста-Рику (4:2), вничью сыграла с Испанией (1:1), а уступила Японии (1:2). Неудачно немцы выступили в Лиге наций. В шести матчах они победили только Италию (5:2). Четыре раза сыграли вничью, а уступили Венгрии (0:1). Финишировали в результате лишь на третьем месте.

Контрольной точкой в отношениях между сборной Германии и Фликом стало разгромное поражение в последнем товарищеском матче от Японии (1:4). Судя по слухам, тренеру дали две встречи, чтобы показать, что проблем у бундестим нет, но он с треском провалил на первом матче.

С японцами Флик использовал основной состав. Несмотря на это, его подопечные чудом избежали крупного поражения. Марк-Андре тер Штеген совершил целых шесть сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил свою команду. У немцев наблюдались полный бардак в обороне и безыдейность в атаке.

В послематчевом интервью Флик словами лишь усугубил своё положение. Он заявил, что команде не хватает ресурсов для того, чтобы обыграть такую компактную защиту, как у «синих самураев».

Франция, в отличие от немцев, пребывает на подъёме. На чемпионате мира в Катаре она добралась до финала, досадно проиграв Аргентине (3:3, по пенальти 2:4). Обидное поражение не выбило «синих» из колеи. Они претерпели некоторые изменения в составе и с новыми силами отправились покорять международную арену.

В пяти матчах квалификации на Евро-2024 подопечные Дидье Дешама разгромили Нидерланды (4:0) и Гибралтар (3:0), а также обыграли Ирландию (1:0 и 2:0) и Грецию (1:0). После победы во второй игре с ирландцами наставник отметил, что сожалеет о том, что не удалось забить больше, имея такое преимущество.

«Трёхцветные» демонстрируют командный футбол отменного качества. У них полный порядок в защите, а также всё отлично в нападении. В потрясающей форме пребывает лидер атаки и по совместительству капитан Франции Килиан Мбаппе. В последних 12 матчах в составе национальной команды он отметился 16 результативными действиям — четырьмя результативным передачами и 12 голами.

Мбаппе пропустил предсезонные сборы в Японии и стартовые туры Лиги 1 из-за разногласий с «ПСЖ» по поводу продления контракта. Однако простой никак не отразился на тонусе форварда. В последних четырёх матчах во всех турнирах он забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Единственная негативная новость — во встрече последнего тура квалификации на Евро-2024 с Исландией получил травму лучший бомбардир в истории сборной Франции — Оливье Жиру. Он повредил стопу. В предстоящем матче форвард участия не примет, но, возможно, он успеет восстановиться к игре с «Интером» в Серии А.

Потеря неприятная. Впрочем, вышедший на замену вместо Жиру Маркус Тюрам отметился забитым мячом в игре с Ирландией. Глубина состава у «синих» отменная. На ЧМ-2022 им также ругулярно докучало большое количество травм, но это не помешало добраться до финала турнира.

Поставить на победу французов в предстоящем матче можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.24, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Две другие ознаменовались ничейным результатами. В этот раз немцам вряд ли удастся избежать поражения.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Франция 12 сентября 2023 года

Последние несколько лет сборная Германии сама на себя не похожа. Она демонстрирует игру низкого качества и проигрывает всем подряд. Даже на домашнем стадионе нынешним немцам вряд ли удастся обыграть раздухарившуюся Францию. У «синих» намного лучше рисунок футбола, настрой, а также техника и тонус ведущих игроков. Кроме того, на их стороне история очных встреч. Ставки на победу Франции принимают в «Фонбет» за 2.24, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Франции за коэффициент 2.24.

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