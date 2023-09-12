Чили — Колумбия. Барриос и Кассьерра зададут темп

13 сентября состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Чили — Колумбия. Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу колумбийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех чилийцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Чили — Колумбия 13 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чили — Колумбия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 Чили — Колумбия (13.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке набирает обороты квалификация на ЧМ-2026. 13 сентября состоятся четыре встречи 2-го тура. В одной из них сборная Чили примет Колумбию. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре сборная Чили заняла только седьмое место в турнирной таблице, на четыре очка отстав от Колумбии. В 18 матчах она одержала пять побед и четыре раза сыграла вничью. Бóльшую часть очков набрала в матчах с андердогами.

После этого Мартин Ласарте был отправлен в отставку. Новым главным тренером «красной команды» стал Эдуардо Бериццо, ранее проработавший несколько лет наставником Парагвая. Сборы преобразившиеся чилийцы провели довольно неплохо. Они обыграли Парагвай (3:2), Кубу (3:0) и Доминиканскую Республику (5:0). Вничью сыграли с Боливией (0:0) на выезде.

Однако товарищеские матчи дело одно, а официальные встречи — совсем другое. В игре 1-го тура квалификации ЧМ-2026 «красная команда» уступила Уругваю (1:3). Спас её от разгромного поражения гол 36-летнего Артуро Видаля. Он забил в пустые ворота после удачного отскока от перекладины.

Этим летом Видаль перебрался из «Фламенго» в «Атлетико Паранаэнсе». После перехода он назвал тренера красно-чёрных Хорхе Сампаоли неудачником, не умеющим ценить игроков. Наставник назвал критику в свой адрес незаслуженной. Он подчеркнул, что чилиец получал шансы, но потерял место в стартовом составе после того, как прибавили его конкуренты.

С возрастом Видаль действительно сильно сбавил. Однако он по-прежнему является одним из важнейших футболистов национальной команды. Суть в том, что у Чили попросту нет для Артуро равноценной замены. Новое поколение не столь технично и талантливо. Поэтому «красная команда» и не сумела выйти в финальный раунд ЧМ в Катаре.

Колумбии тоже не удалось квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре. Однако она всего на одно очко отстала от пятой строчки. В 18 матчах потерпела пять поражений. Многовато было ничьих — целых восемь.

После этого колумбийцы пережили смену главного тренера. Должность занял опытный Нестор Лоренсо, ранее уже бывший в тренерском штабе национальной команды Колумбии — с 2012 по 2019 год. Тогда сборная под руководством Хосе Пекермана доходила до 1/4 финала на ЧМ-2014 в Бразилии и до 1/8 финала — в России.

Назначение Лоренсо здорово взбодрило колумбийцев. Ни один из пяти последних товарищеских матчей они не проиграли. Вничью сыграли с США (0:0) и Южной Кореей (2:2). Победили сначала Японию (2:1) и Ирак (1:0), а затем игравшую, по сути, основным составом сборную Германии (2:0).

В квалификации на ЧМ-2026 Колумбия стартовала с победы над Венесуэлой — 1:0. Во встрече приняли участие сразу два футболиста РПЛ — Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос. Ещё двое — возглавляющий таблицу лучших бомбардиров чемпионата России Маттео Кассьерра и Джон Кордоба — остались в запасе.

Впрочем, это решение тренера обусловлено тем, что в соперниках был явный аутсайдер. По итогам отборочного турнира на ЧМ-2022 Венесуэла заняла последнее место в турнирной таблице. Барриос отыграл в матче с ней всего пять минут основного времени, а многолетний лидер сборной Хамес Родригес — 15.

Думается, в предстоящем матче они получат больше игрового времени. Есть все основания полагать, что грамотная ротация Лоренсо ещё принесёт свои плоды. Поставить на то, что сборная Колумбии не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Только в одной из девяти последних очных встреч колумбийцы потерпели поражение в основное время — в полуфинале Кубка Америки. Да и тогда, возможно, сумели бы сравнять счёт, если бы не удаление на 57-й минуте. Также они один раз уступили в серии послематчевых пенальти в Кубке Америки.

Бóльшая часть этих встреч получилась нерезультативной. В 18 матчах квалификации на ЧМ-2022 «красная команда» забила 19 мячей, в то время как пропустила 26. Колумбийцы за этот период времени забили 20 голов, в то время как пропустили только 19.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Чили — Колумбия 13 сентября 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Чили, в победу Колумбии верится больше. У неё лучше результаты на дистанции, а также глубина состава. Плюс колумбийцев воодушевило назначение опытного Нестора Лоренсо. Лидеры «красной команды» постарели и заметно сбавили, а молодое поколение не столь талантливо. Девять последних очных встреч и статистика свидетельствуют в пользу нерезультативной победы колумбийцев. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: Колумбия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.