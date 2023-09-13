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«Салават Юлаев» — «Ак Барс», прогноз на матч КХЛ 14 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Радулов поймал ритм
Александр Лунякин
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ
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Нападающий уже набрал восемь очков, а в последней встрече сыграл ключевую роль. Как его остановят уфимцы?

14 сентября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Шансы уфимцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. На победу уфимцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.00. Ставки на победу в матче казанцев идут за 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (14.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжаем следить за матчами КХЛ, в которых градус напряжения порой зашкаливает. 14 сентября 2023 года «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» будет принимать «Ак Барс». Первое вбрасывание будет произведено в 17:00 мск. Игры между этими командами всегда получаются принципиальными.

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«Салават Юлаев» пока не радует результатами, и, кажется, команда продолжает набирать форму. Неужели межсезонья было мало для этого? Клуб выиграл две встречи из четырёх в КХЛ, но вряд ли этими победами может гордиться. Одержать их удалось над слабыми соперниками – кризисным «Барысом» (3:2) и новичком лиги «Ладой» (5:2).

Матчи с более сильными и серьёзными клубами завершились поражениями «зелёных». Подопечные Виктора Козлова уступили «Автомобилисту» (1:2), а в последнем матче проиграли «Металлургу» (1:2). Обе неудачные встречи получились скучными по счёту, но и в тот же момент уфимцы в них были близки к ничьей в основное время.

Перед игрой с магнитогорцами у «Салавата Юлаева» было четыре дня отдыха. Именно этот фактор Козлов назвал как основную причину поражения. По его словам, команда выбилась из ритма за этот срок и не могла вкатиться в игру. Он также добавил, что повезло сопернику, который быстро завладел преимуществом, а затем выстроил могучую оборону, держа счёт.

«Ак Барс» — противоположность «зелёных». Команда из Казани выиграла четыре из пяти встреч регулярного сезона. Уступили «барсы» только «Сочи» со счётом 1:3, но там имела место быть недооценка соперника. Больше такого Билялетдинов не допускает. В клубе хватает классных исполнителей и лидеров, которые способны в одиночку повлиять на результат любой встречи.

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Казанцы начали сезон с победы в матче Кубка Открытия над ЦСКА с разгромным счётом 5:2. Следом они обыграли «Трактор» (5:3). Многие ожидали, что взорвавшийся «Куньлунь» доставит «Ак Барсу» проблем, но не тут-то было. Подопечные Билялетдинова выиграли у китайского клуба со счётом 5:1 – без шансов. В последнем матче «барсы» победили минское «Динамо» (2:1 ОТ).

Интересно, что «зубры» были намного интереснее в атаке и нанесли больше бросков в створ. Даже Радулов после матча признался, что минчане превосходили «Ак Барс» в движении. Также нападающий казанцев отметил, что Тимур Билялов вытащил игру. Действительно, если бы не вратарь, то счёт мог быть совсем другим. К слову, во встрече с «Динамо» не хуже поработал и сам Александр, отдав две результативные передачи, а победную шайбу забросил Семёнов.

Под руководством Билялетдинова находится классная атакующая команда. Кроме Радулова, который уже набрал восемь очков, есть Вадим Шипачёв, Никита Лямкин и лучший бомбардир минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин. К сожалению у «Салавата Юлаева» состав не настолько хорош, чтобы бороться с «Ак Барсом» на равных. Рекомендуем ставку на победу гостей за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 сентября 2023 года

Уфимцы по-прежнему вкатываются в ритм сезона и пока не могут составить достойную конкуренцию топовым клубам. В числе таковых «Ак Барс», начавший этот розыгрыш великолепно. Команда и так выглядела сильнее многих по составу, а за лето ещё усилилась Яшкиным и другими. Последняя встреча не понравилась казанцам, поэтому они попробуют в этой сыграть намного лучше. Предлагаем ставку на победу «барсов».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.40.

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