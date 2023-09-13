«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Радулов поймал ритм

Нападающий уже набрал восемь очков, а в последней встрече сыграл ключевую роль. Как его остановят уфимцы?

14 сентября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Шансы уфимцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. На победу уфимцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.00. Ставки на победу в матче казанцев идут за 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (14.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за матчами КХЛ, в которых градус напряжения порой зашкаливает. 14 сентября 2023 года «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» будет принимать «Ак Барс». Первое вбрасывание будет произведено в 17:00 мск. Игры между этими командами всегда получаются принципиальными.

«Салават Юлаев» пока не радует результатами, и, кажется, команда продолжает набирать форму. Неужели межсезонья было мало для этого? Клуб выиграл две встречи из четырёх в КХЛ, но вряд ли этими победами может гордиться. Одержать их удалось над слабыми соперниками – кризисным «Барысом» (3:2) и новичком лиги «Ладой» (5:2).

Матчи с более сильными и серьёзными клубами завершились поражениями «зелёных». Подопечные Виктора Козлова уступили «Автомобилисту» (1:2), а в последнем матче проиграли «Металлургу» (1:2). Обе неудачные встречи получились скучными по счёту, но и в тот же момент уфимцы в них были близки к ничьей в основное время.

Перед игрой с магнитогорцами у «Салавата Юлаева» было четыре дня отдыха. Именно этот фактор Козлов назвал как основную причину поражения. По его словам, команда выбилась из ритма за этот срок и не могла вкатиться в игру. Он также добавил, что повезло сопернику, который быстро завладел преимуществом, а затем выстроил могучую оборону, держа счёт.

«Ак Барс» — противоположность «зелёных». Команда из Казани выиграла четыре из пяти встреч регулярного сезона. Уступили «барсы» только «Сочи» со счётом 1:3, но там имела место быть недооценка соперника. Больше такого Билялетдинов не допускает. В клубе хватает классных исполнителей и лидеров, которые способны в одиночку повлиять на результат любой встречи.

Казанцы начали сезон с победы в матче Кубка Открытия над ЦСКА с разгромным счётом 5:2. Следом они обыграли «Трактор» (5:3). Многие ожидали, что взорвавшийся «Куньлунь» доставит «Ак Барсу» проблем, но не тут-то было. Подопечные Билялетдинова выиграли у китайского клуба со счётом 5:1 – без шансов. В последнем матче «барсы» победили минское «Динамо» (2:1 ОТ).

Интересно, что «зубры» были намного интереснее в атаке и нанесли больше бросков в створ. Даже Радулов после матча признался, что минчане превосходили «Ак Барс» в движении. Также нападающий казанцев отметил, что Тимур Билялов вытащил игру. Действительно, если бы не вратарь, то счёт мог быть совсем другим. К слову, во встрече с «Динамо» не хуже поработал и сам Александр, отдав две результативные передачи, а победную шайбу забросил Семёнов.

Под руководством Билялетдинова находится классная атакующая команда. Кроме Радулова, который уже набрал восемь очков, есть Вадим Шипачёв, Никита Лямкин и лучший бомбардир минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин. К сожалению у «Салавата Юлаева» состав не настолько хорош, чтобы бороться с «Ак Барсом» на равных. Рекомендуем ставку на победу гостей за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 14 сентября 2023 года

Уфимцы по-прежнему вкатываются в ритм сезона и пока не могут составить достойную конкуренцию топовым клубам. В числе таковых «Ак Барс», начавший этот розыгрыш великолепно. Команда и так выглядела сильнее многих по составу, а за лето ещё усилилась Яшкиным и другими. Последняя встреча не понравилась казанцам, поэтому они попробуют в этой сыграть намного лучше. Предлагаем ставку на победу «барсов».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.40.