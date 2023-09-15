«Спартак» — «Сочи». Над Абаскалем сгустились тучи

16 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Успех сочинцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (16.09.2023)

После небольшого перерыва на игры сборных возвращаемся на внутреннюю арену. 16 сентября состоятся четыре встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» московский «Спартак» примет «Сочи». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В последних четырёх матчах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На фоне неудач пошли слухи о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку. Многие раскритиковали испанца и выразили мнение, что до зимы он не доработает.

Главными претендентами на должность Абаскаля называют Валерия Карпина, Станислава Черчесова и Массимо Карреру, недавно вернувшегося в Россию. Предстоящий матч во многом станет определяющим. Если красно-белые потеряют очки в игре с «Сочи», увольнения Гильермо вряд ли удастся избежать.

Вопросы к Абаскалю накопились как по рисунку футбола, так и по ротации состава. Особняком у его подопечных стоят проблемы с реализацией. Москвичи идут в лидерах по ожидаемым голам, но в семи матчах чемпионата России забили только 12 мячей, столько же пропустив.

Возможно, небольшой перерыв на матчи сборных поможет «Спартаку» реабилитироваться. Также преимущество ему даст то, что грядущая встреча состоится на «Открытие Банк Арене». Изначально она должна была пройти в Сочи, но на стадионе «Фишт» испортился газон.

У «Сочи» проблемы аналогичные тем, что наблюдаются у «Спартака». К поставленному Дмитрием Хохловым футболу не докопаешься. Наставник грамотно управляется с имеющимися ресурсами, но это не приносит плодов.

В семи турах чемпионата России сочинцы обыграли только замыкающую турнирную таблицу «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0), который подходил к игре без ведущего центрального защитника. Уступили подопечные Хохлова сначала «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:3), а затем «Локомотиву» (0:1) и «Оренбургу» (0:3)

В Кубке России «Сочи» победил «Факел» (3:1), а также проиграл «Оренбургу» (0:2) и ЦСКА (0:0, 4:5 пен.). За этот период времени сочинцы забили только 11 мячей, девять из которых пришлись на располагающиеся в самом низу турнирной таблицы РПЛ команды. Сами пропустили 14 голов.

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что отставка Хохлова пока не обсуждается, но от тренера ждут улучшения результатов. А как им улучшиться, если команда на неопределённое время лишилась домашнего стадиона. Она угодила в ужасный кризис, выбраться из которого будет нелегко.

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Кроме того, на радость красно-белым, у сочинцев наблюдаются большие проблемы с выездными матчами. В 18 последних встречах в гостях они выиграли только трижды и один раз сыграли вничью. За этот период времени «Сочи» забил 12 мячей, а пропустил — 46.

Надолго ли Абаскалю удастся задержаться на должности главного тренера «Спартака» — вопрос открытый. Победа над «Сочи» не гарантирует ему спокойствия. Однако на некоторое время испанский специалист наверняка сумеет отсрочить увольнение. До этого в соперники красно-белым попадались преимущественно лидеры. Был трудный календарь. Дальше должно быть чуть попроще.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября 2023 года

«Спартак» угодил в чёрную полосу, но у «Сочи» дела идут ещё хуже. У сочинцев испортилось домашнее поле и наблюдаются большие проблемы с выездными матчами. Они постоянно проигрывают и очень много пропускают. У красно-белых лучше состав и результаты. Есть проблемы с завершением, но на предстоящем матче это вряд ли отразится. История очных встреч на стороне подопечных Абаскаля. Ставки на победу «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.90, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.90.

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