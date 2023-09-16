«Атланта» — «Интер Майами». Рвение Месси похвально, но ему нужен отдых

Тренер рассчитывает на футболиста, но вряд ли станет им рисковать. Соперник не такой уж серьёзный.

17 сентября состоится матч МЛС «Атланта» — «Интер Майами». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Шансы «пятиполосников» оценили в 2.40. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атланта» — «Интер Майами» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атланта» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Атланта» — «Интер Майами» (17.09.2023)

Матчи квалификации на Евро-2024 ушли не перерыв, а значит, вновь пришло время для клубных чемпионатов. В ночь на 17 сентября 2023 года на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдёт встреча между «Атлантой» и «Интер Майами». Начало игры запланировано на 00:00 мск. Продолжится ли восхождение команды Бекхэма?

«Пятиполосники» располагаются на шестом месте Восточной конференции. За 28 матчей «Атланта» выиграла 11 раз, уступив в восьми встречах. Команда предпочитает результативный футбол, уже забив 51 мяч, но довольно много пропускает – 43 гола. Лучшим бомбардиром клуба является Георгиос Якумакис – на его счету уже 13 мячей и один ассист.

Не так давно «Атланта» уже играла с «Интер Майами» и потерпела разгромное поражение со счётом 0:4. Было это в Кубке лиг, где команда даже не вышла из группы. Затем в МЛС «пятиполосники» выиграли две встречи кряду – у «Сиэтла» (2:0) и «Нэшвилла» (4:0). Затем подопечные Гонсало Пинеды уступили «Цинциннати» (1:2) и сыграли вничью с «Далласом» (2:2).

Историю «Интер Майами» можно разделить на до и после появления Месси. Летом Бекхэм переманил в свой клуб не только Лионеля, но и Серхио Бускетса с Жорди Альбой. С этого момента начались хорошие времена для команды. Сначала «цапли» выиграли Кубок лиг, победив во всех семи матчах и забив суммарно 24 мяча. 10 из них записал на свой счёт аргентинец, став лучшим бомбардиром турнира.

После этого «цапли» выиграли в полуфинале Открытого кубка США у «Цинциннати» в серии 11-метровых (3:3, 5:4 по пенальти). В следующих четырёх встречах «Интер Майами» победил трижды и один раз сыграл вничью. Обыграть подопечным Херардо Мартино удалось «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), «Лос-Анджелес» (3:1) и «Спортинг Канзас-Сити» (3:2), а вничью завершилась игра с «Нэшвиллом» (0:0). В трёх встречах принимал участие Месси – забил гол и отдал две результативные передачи.

В последней игре он участия не принимал, потому что был со сборной Аргентины на матчах квалификации ЧМ-2026. Сборная вместе с Лионелем выиграла у Эквадора со счётом 1:0, а форвард «Интер Майами» стал автором единственного гола. Всё бы хорошо, но на игру с Боливией форвард уже не поехал, потому что почувствовал проблемы со здоровьем. К слову, он уже в матче с эквадорцами попросил замену в концовке.

Казалось, что нет ничего страшного, но ситуация держит всех в напряжении. Тренер аргентинцев обещал, что Месси появится на поле, но этого не произошло. После встречи наставник заявил, что нападающий сам не стремился попасть на игру. Скорее всего, он решил не усугублять травму, чтобы поберечь себя и продолжить ставить рекорды в МЛС.

Участие Лионеля в матче с «Атлантой» находится под вопросом. Однако главный тренер клуба заявил, что аргентинец здоров и будет доступен для ближайшей игры. Также он добавил, что посмотрит за Месси ещё на одной тренировке, чтобы сделать окончательный вывод. Лучше дать футболисту отдохнуть и не использовать хотя бы все 90 минут, ведь впереди у него важные матчи.

«Цапли» даже не в самом хорошем состоянии обыгрывали «Атланту», поэтому отсутствие Месси не должно стать проблемой для команды. Если травма не такая серьёзная, то нападающий может появиться в концовке, если потребуется спасти результат. Однако не будем брать победу команды Бекхэма, а предлагаем поставить на то, что «Интер Майами» не проиграет и оба клуба забьют, за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Атланта» — «Интер Майами» 17 сентября 2023 года

Не стоит рисковать здоровьем Месси, даже если повреждение незначительно, нужно дать аргентинцу время на восстановление. «Атланта» не такой уж серьёзный соперник. Команда проиграла две последние очные встречи «цаплям», причём в одной из них ещё не было Лионеля. Правда, на выезде не стоит рассчитывать на уверенную победу «Интер Майами», а лучше взять ставку на то, что он не проиграет, а обе команды забьют. «Пятиполосники» слабо действуют в защите, но очень хорошо атакуют.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет и обе забьют за 2.35.