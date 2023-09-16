«Урал» — «Факел». Ташуев ничем не лучше Евсеева?

Новый тренер воодушевит, но этого мало. Чтобы выбраться из кризиса, воронежцам нужны более глобальные перемены.

17 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Факел». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех воронежцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Факел» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» (17.09.2023)

После небольшой паузы на матчи сборных возвращаемся на внутреннюю арену. 17 сентября состоятся три встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» примет «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Шмели» просто великолепно начали новый сезон. В стартовых пяти турах РПЛ они потеряли очки только во встрече с «Пари НН» (0:0). Обыграли оранжево-чёрные ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0), «Спартак» (3:2) и «Балтику» (1:0). В некоторых из этих игр они продемонстрировали феноменально качественную игру.

Виктор Гончаренко заслуживает особой похвалы. Продемонстрировав отменного качества футбол, его подопечные обыграли несколько лидеров и заняли нишу в верхней части турнирной таблицы. Сейчас «шмели» идут на пятом месте. Отставание от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет всего одно очко.

Если бы не закончились у екатеринбуржцев силы, результаты наверняка были бы ещё лучше. Перерыв на матчи сборных должен пойти им на пользу. С новой энергией оранжево-чёрные могут прервать трёхматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

Уступил «Урал» в РПЛ «Зениту» (0:4) и «Ахмату» (0:1), а в Кубке России – «Рубину» (1:2). Примечательно, что во встречах с петербуржцами и казанцами он выступал на выезде. В игре с грозненцами, на домашней арене, подопечные Гончаренко проиграли очень обидно.

Оранжево-чёрные выиграли по всем статистическим показателям. Они продемонстрировали гораздо более приятный глазу футбол, но всё-таки потеряли очки. Немного не хватило везения. Несколько раз мяч попал в каркас ворот. Также выручал голкипер соперника Гиорги Шелия. Он был признан лучшим игроком матча.

Удастся ли «Факелу» повторить достижение «Ахмата»? На перерыв он уходил в ужасном настроении. В семи турах РПЛ воронежцы обыграли только ослабленный красной карточкой «Пари НН» (2:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). Во всех остальных играх они уступили и пропустили много мячей.

«Огнеопасные» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице. Разгромное поражение во встрече последнего тура с «Крыльями Советов» (0:3) стало последней каплей терпения руководства. Вадим Евсеев, спасший команду от вылета в Первую лигу, был отправлен в отставку.

Занял его место опытный Сергей Ташуев. Под его руководством «Ахмат» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ расположился на пятом месте в турнирной таблице и установил рекорд по количеству набранных за сезон очков. Назначение 64-летнего специалиста наверняка улучшит настрой воронежцев.

Однако надолго ли «Факелу» хватит эмоционального подъёма? И сколько времени у Ташуева уйдёт на освоение в новом клубе? Дополнительные сомнения в том, что тренеру удастся вытащить воронежцев из чёрной полосы, навевает то, как под его руководством начал этот сезон «Ахмат».

Ташуев стал первым тренером в этом розыгрыше РПЛ, который был отправлен в отставку. Причина та же, что у Евсеева — неудовлетворительные результаты. Футбол, учитывая крайне скудные резервы, подопечные Вадима Валентиновича демонстрировали весьма неплохой.

В «Ахмате» у Ташуева был на порядок лучше подбор игроков, и то на отлаживание игровых механизмов у него ушло немало времени. Четыре из восьми первых матчей под руководством 64-летнего наставника грозненцы проиграли. Поставить на победу «Урала» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.90.

Дело ещё в том, что воронежцы наиболее опасны на домашнем стадионе, в частности благодаря сумасшедшей поддержке болельщиков. В 19 матчах РПЛ в гостях воронежцы одержали лишь две победы и четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только 16 мячей, а пропустили 35.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Факел» 17 сентября 2023 года

«Урал» отлично начал сезон, но затем немного сбавил обороты из-за банальной усталости. Перерыв на матчи сборных наверняка поможет ему вернуться в победную колею. У него лучше комплектация состава, рисунок футбола и результаты, чем у пребывающего в чёрной полосе «Факела». Для Ташуева предстоящий матч станет дебютным в качестве главного тренера «огнеопасных». Как водится, первый блин часто получается комом. Тем более что встреча состоится в Екатеринбурге.

Ставка: победа «Урала» за коэффициент 1.90.