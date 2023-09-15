«Ювентус» — «Лацио». Бедам Аллегри нет конца

В минувшем сезоне у чёрно-белых отнимали очки, а в этом тренер испытывает проблемы с футболистами.

16 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Ювентус» — «Лацио». Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на туринцев составляет 1.92, а на победу римлян можно поставить за 4.40. Ставки на ничью принимают за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Лацио» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Лацио» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.73. Ставку на победу туринцев с точным счётом 1:0 можно сделать за 6.50.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Ювентус» — «Лацио» (16.06.2023)

В субботу днём на стадионе «Альянц — Ювентус» состоится матч между «Ювентусом» и «Лацио», который станет одним из самых ярких событий этих выходных в Серии А.

Бьянконери многообещающе начали новую кампанию в Серии А, набрав семь очков в трёх матчах. В последней встрече «Ювентус» всухую обыграл «Эмполи» (2:0). До этого команда сыграла вничью со счётом 1:1 с «Болоньей» и победила «Удинезе» — 3:0. Таким образом, чёрно-белые пропустили всего один мяч за три игры.

Несмотря на положительную динамику, «Ювентус» не так успешен во время выступлений на домашнем стадионе: из пяти последних встреч Серии А на своём поле он выиграл только дважды.

«Лацио» отправляётся в Турин после крайне необходимой и впечатляющей победы над действующим чемпионом Италии «Наполи» со счётом 2:1. Выигрывать было нужно, ведь «орлята» уступили в двух стартовых матчах Серии А.

Это означает, что римляне всего победили в четырёх из шести последних матчей чемпионата Италии. Несмотря на неудачи в начале сезона, «Лацио» демонстрирует неплохие результаты на выезде: команда выиграла три из четырёх последних встреч Серии А в гостях.

Негативным моментом для клуба в этом матче является то, что из восьми последних игр с «Ювентусом» он победил только в одной.

Ещё с прошлого сезона чёрно-белые не могут вырваться из полосы невезения и скандалов. Не успел начаться новый розыгрыш Серии А, как Поль Погба угодил в скандал с проваленным допинг-тестом. Теперь, если повторный анализ подтвердит предыдущие показания, то «Ювентус» может расторгнуть контракт с футболистом.

В свою очередь, бывший игрок команды Леонардо Бонуччи намерен подать в суд на чёрно-белых. Он возмущён, что его исключили из состава без объяснения причины и не давали тренироваться.

Аллегри и его команда отличаются стойкостью, но им предстоит игра с крепким «Лацио», наделавшим шума своей победой над «Наполи». Мы прогнозируем, что римляне не проиграют и оба клуба забьют за 3.15.

Ставка: «Лацио» не проиграет и обе забьют за 3.15.