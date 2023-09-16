«Локомотив» — «Оренбург». Дзюба скрасит потерю Изидора

17 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Оренбург». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург» (17.09.2023)

После небольшого перерыва на матчи сборных возвращаемся на внутреннюю арену. 17 сентября состоятся три встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами «Локомотив» и «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

«Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущего на втором месте «Зенита» составляет два очка. Также железнодорожники располагаются на втором месте в группе Кубка России. У них столько же очков, сколько у лидирующего «Ростова», но чуть хуже дополнительные показатели.

В 10 матчах подопечные Михаила Галактионова проиграли только ЦСКА (1:4) в РПЛ и «Ростову» (1:2) в Кубке России. Причём в обоих случаях они выступали на выезде. Также красно-зелёные сыграли вничью с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и лидирующим «Краснодаром» (1:1).

Результаты удивляют, ведь в большинстве этих встреч железнодорожники сыграли хуже, чем соперники. Они смотрелись хорошо только отрезками. Несмотря на это, а также на дисквалификацию Артёма Дзюбы на два матча РПЛ за угрозы в адрес журналиста, клуб добыл важнейшие очки. В некоторых случаях ему повезло. В других команда показала характер и наличие силы воли.

К слову, вернулся в состав Дзюба эффектно. Отстранение отразилось на его настрое положительно. В последних двух матчах чемпионата России он помог красно-зелёным обыграть «Сочи» (1:0) и «Балтику» (3:2). Во встрече с сочинцами форвард отметился голевой передачей, а в игре с калининградцами забил мяч и отдал результативный пас.

«Оренбург», в свою очередь, располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В семи матчах он обыграл только пребывающий в не менее жутком кризисе «Сочи» (3:0), на домашнем стадионе. Вничью сине-белые сыграли с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (1:1).

Нельзя не заметить, что на «Оренбурге» положительно отразилась смена главного тренера. За очки во встрече с ЦСКА и победу над «Сочи» он зацепился под руководством Давида Деограсии. Кроме того, новые подопечные испанского специалиста обыграли «Факел» (1:0) в Кубке России.

Под занавес трансферного окна оренбуржцы неплохо усилились. Они подписали Эмирджана Гюрлюка, Томаса Муро, Джастина Куэро и Арсена Адамова. Помимо этого, «Зенит» приобрёл у «Пари НН» перспективного 20-летнего полузащитника Ярослава Михайлова и отдал его в аренду на сезон «Оренбургу».

Как быстро новички адаптируются в новом клубе и сколько времени у Деограсии уйдёт на то, чтобы отладить игровые механизмы оренбуржцев — остаётся только гадать. Улучшение результатов мало о чём говорит. У «горожан» есть ещё ряд нерешённых задач.

Во встрече с более цепким и неуступчивым «Локомотивом» подопечным Деограсии вряд ли удастся зацепиться за очки. Усложняет им задачу то, что матч состоится на стадионе «РЖД Арена». Поставить на победу железнодорожников можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Шесть из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом. В другой оренбуржцы выиграли со счётом 1:0, на домашнем стадионе. В 18 последних матчах РПЛ в гостях они победили только четыре раза. Также было две ничьих. За этот период времени команда забила 24 мяча, в то время как пропустила 44.

Железнодорожники в девяти последних играх чемпионата России на «РЖД Арене» уступили только «Зениту» (1:2) и два раза сыграли вничью. В предстоящем матче у них очень хорошие шансы на победу, несмотря на уход Вильсона Изидора.

Француз был одним из ведущих игроков красно-зелёных в прошлом сезоне. Совсем недавно он перебрался в состав «Зенита» на правах аренды, что для многих стало неожиданностью. Впрочем, в этом сезоне форвард принял участие только в четырёх неполных матчах РПЛ. Железнодорожники прекрасно справлялись и без него.

Прямой конкурент Изидора по позиции Дзюба постепенно начал набирать форму, о чём свидетельствует его результативность в последних двух турах чемпионата России. После перерыва на матчи сборных лучший бомбардир РПЛ наверняка вновь примется забивать.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» 17 сентября 2023 года

У обеих команд наблюдаются некоторые проблемы с рисунком футбола. Перерыв на матчи сборных наверняка пойдёт им на пользу. В то же время в победу «Локомотива» верится больше. Во-первых, всецело на его стороне история последних очных встреч. Во-вторых, большое преимущество железнодорожникам даёт то, что матч состоится на «РЖД Арене». «Оренбург» часто проигрывает на выезде.

Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 1.85.