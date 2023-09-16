«Лорьян» — «Монако». Александр Головин шагает к чемпионству

Россиянин оценил шансы монегасков выиграть Лигу 1 в этом сезоне очень высоко. Пока оно так.

17 сентября состоится матч 5-го тура Лиги 1 «Лорьян» — «Монако». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.85. Шансы «мерлузовых» оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» 17 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лорьян» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» (17.09.2023)

Ушли на перерыв матчи квалификации ЧЕ-2024, а значит, пришло время вернуться к клубным чемпионатам. 17 сентября 2023 года в 5-м туре Лиги 1 «Лорьян» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» будет принимать «Монако». Что сможет продемонстрировать команда из середины таблицы лидеру?

«Мерлузовые» неплохо заработали в межсезонье, продав своих лидеров. Теремас Моффи был очень важным игроком атаки. Теперь он полноценный футболист «Ниццы», а часть минувшего сезона провёл за «орлят» на правах аренды. Полузащитник Энцо Ле Фе перешёл в «Ренн», а Ибраима Коне стал футболистом «Альмерии». В ответ были подписаны 20-летний Исаак Туре, Формоз Менди и Айегун Тосин.

Новый сезон для «Лорьяна» начался с беспроигрышной серии длиной в три матча. Клуб дважды сыграл вничью – с «ПСЖ» (0:0) и «Ниццей» (1:1). Затем «мерлузовые» разгромили «Лилль» со счётом 4:1. Отличные результаты, которыми команда должна быть довольна. Но всё омрачил последний матч с «Гавром». В нём «Лорьян» проиграл со счётом 0:3. Один из голов забил россиянин – Далер Кузяев.

Гораздо лучше сезон Лиги 1 начался для «Монако». Клуб с ходу обыграл «Клермон» со счётом 4:2. Автором дубля стал Бен-Йеддер. Затем монегаски разгромили «Страсбург» — 3:0. На этот раз автором дубля стал Минамино, а Виссам забил гол. Немного не повезло красно-белым во встрече с «Нантом» (3:3). По ходу матча команде пришлось отыгрываться, а сравнять счёт удалось лишь на 85-й минуте.

В последней игре «Монако» победил «Ланс» — 3:0. Автором одного из голов стал Головин. Более того, россиянина признали лучшим игроком матча. Затем он принял участие в товарищеской встрече сборной России с Катаром и сыграл немаловажную роль. Александр выделялся на фоне остальных футболистов, о чём сказали даже сами игроки национальной команды.

Монегаскам нельзя проигрывать, если они хотят бороться за чемпионство. После четырёх туров они опережают «ПСЖ», но любая осечка может изменить расклад в турнирной таблице. «Монако» не просто является лидером, но и самой результативной командой – 13 голов забито.

В минувшем сезоне в очных встречах удача была на стороне красно-белых. На выезде они сыграли вничью с «Лорьяном» — 2:2, а дома выиграли со счётом 3:1. Автором одного из голов стал Головин. Если «мерлузовые» пропустили три мяча в последней игре от «Гавра», то что с ними сделают монегаски?

Мы считаем, что «Монако» выиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 2.07. Все футболисты команды гостей находятся в прекрасной форме, Бен-Йеддер, Минамино и Головин смело идут в атаку и не боятся рисковать. «Лорьян» оставлял приятные впечатления на старте сезона, но последняя игра с «Гавром» обнажила проблемы клуба в обороне. Думается, монегаски ими воспользуются.

Прогноз и ставки на матч «Лорьян» — «Монако» 17 сентября 2023 года

«Монако» на полном серьёзе включился в чемпионскую гонку и не собирается сбавлять темп. Команда забила больше остальных клубов Лиги 1 за четыре матча. Под руководством Ади Хюттера находятся отличные футболисты группы атаки, а ведь именно с такими у него получается лучше всего работать. Мы считаем, что монегаски выиграют и забьют не меньше двух голов.

Ставка: победа «Монако» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 2.07.