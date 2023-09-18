«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Пулишич и Жиру не дадут в обиду Пиоли

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.45. Успех «сорок» оценивается в 2.72. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» 19 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» (19.09.2023)

Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» начнётся 19 сентября на стадионе «Сан-Сиро» в 19:45 мск. В минувшем туре Серии А «россонери» проиграли «Интеру» в дерби с разгромным счётом 1:5. Смогут ли они реабилитироваться перед болельщиками?

Начало сезона для миланцев прошло отлично, и ничего не предвещало столь оглушительного фиаско. В команду идеально вписались новички Рубен Лофтус-Чик, Тейани Рейндерс и Кристиан Пулишич, которые помогли выиграть три матча Серии А: у «Болоньи» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромы» (2:1).

Прекрасно проявил себя на острие атаки ветеран Оливье Жиру. Нападающий забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Но даже французу не удалось завести своих партнёров по команде, чтобы переломить неудачный ход встречи с «Интером».

Поражение в дерби со счётом 1:5 стало тяжёлым ударом для «дьяволов», поскольку это пятое дерби подряд, которое выиграли «змеи». Тем не менее главный тренер «россонери» после матча отказался извиняться перед болельщиками.

Стефано Пиоли уверен, что просить прощения нужно, когда делаешь что-то специально, а пропускать пять мячей от «Интера» его подопечные явно не хотели. Но поражение поможет команде сконцентрироваться на 1-м туре Лиги чемпионов, уверен специалист.

У главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау начало сезон также не задалось — только две победы в пяти матчах. «Сороки» выиграли у «Астон Виллы» (5:1) и «Брентфорда» (1:0). Тревогу внушают поражения от соперников сопоставимого с ними класса: «Ливерпуля» (1:2), «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтона» (1:3).

Скажется ли волнение на игре гостей? У них крайне мало опыта участия в еврокубках. А тут ещё и история с Сандро Тонали. Напомним, полузащитник в межсезонье перешёл из «Милана» в «Ньюкасл». Болельщики могут подвергнуть итальянца критике, что скажется на его психологическом состоянии.

Есть претензии у Эдди Хау к действиям линии обороны команды. Только в последнем туре «сорокам» удалось не пропустить. В Милане им предстоит выдержать напор Жиру и Пулишича, которые хотят реабилитироваться за поражение в дерби — будет сложно.

«Милан» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошёл до полуфинала, поэтому футболисты обладают опытом больших матчей, что крайне важно для еврокубков. «Ньюкасл» давно не появлялся в ЛЧ, поэтому футболисты будут испытывать волнение и повышенное давление. Весьма вероятно, что «россонери» выиграют за 2.45.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» 19 сентября 2023 года

«Милан» обязан реабилитироваться за поражение «Интеру». Состав у хозяев достаточно опытный, а новички вписались в тактическую схему. У игроков «Ньюкасла» пока не получается оказывать достойное сопротивление соперникам уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Оливье Жиру и Кристиан Пулишич вряд ли провалят два матча подряд, поэтому поставим на победу красно-чёрных за 2.45.

Ставка: победа «Милана» за 2.45.