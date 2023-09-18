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«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед», прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно

«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Пулишич и Жиру не дадут в обиду Пиоли
Николай Павлов
«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз на матч ЛЧ
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Звёзды нападения «дьяволов» оправдают тренера за разгромное поражение в дерби.

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.45. Успех «сорок» оценивается в 2.72. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» 19 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» (19.09.2023)

Лига чемпионов . Группа F. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» начнётся 19 сентября на стадионе «Сан-Сиро» в 19:45 мск. В минувшем туре Серии А «россонери» проиграли «Интеру» в дерби с разгромным счётом 1:5. Смогут ли они реабилитироваться перед болельщиками?

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Начало сезона для миланцев прошло отлично, и ничего не предвещало столь оглушительного фиаско. В команду идеально вписались новички Рубен Лофтус-Чик, Тейани Рейндерс и Кристиан Пулишич, которые помогли выиграть три матча Серии А: у «Болоньи» (2:0), «Торино» (4:1) и «Ромы» (2:1).

Прекрасно проявил себя на острие атаки ветеран Оливье Жиру. Нападающий забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Но даже французу не удалось завести своих партнёров по команде, чтобы переломить неудачный ход встречи с «Интером».

Поражение в дерби со счётом 1:5 стало тяжёлым ударом для «дьяволов», поскольку это пятое дерби подряд, которое выиграли «змеи». Тем не менее главный тренер «россонери» после матча отказался извиняться перед болельщиками.

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Стефано Пиоли уверен, что просить прощения нужно, когда делаешь что-то специально, а пропускать пять мячей от «Интера» его подопечные явно не хотели. Но поражение поможет команде сконцентрироваться на 1-м туре Лиги чемпионов, уверен специалист.

У главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау начало сезон также не задалось — только две победы в пяти матчах. «Сороки» выиграли у «Астон Виллы» (5:1) и «Брентфорда» (1:0). Тревогу внушают поражения от соперников сопоставимого с ними класса: «Ливерпуля» (1:2), «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтона» (1:3).

Скажется ли волнение на игре гостей? У них крайне мало опыта участия в еврокубках. А тут ещё и история с Сандро Тонали. Напомним, полузащитник в межсезонье перешёл из «Милана» в «Ньюкасл». Болельщики могут подвергнуть итальянца критике, что скажется на его психологическом состоянии.

Есть претензии у Эдди Хау к действиям линии обороны команды. Только в последнем туре «сорокам» удалось не пропустить. В Милане им предстоит выдержать напор Жиру и Пулишича, которые хотят реабилитироваться за поражение в дерби — будет сложно.

«Милан» в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов дошёл до полуфинала, поэтому футболисты обладают опытом больших матчей, что крайне важно для еврокубков. «Ньюкасл» давно не появлялся в ЛЧ, поэтому футболисты будут испытывать волнение и повышенное давление. Весьма вероятно, что «россонери» выиграют за 2.45.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» 19 сентября 2023 года

«Милан» обязан реабилитироваться за поражение «Интеру». Состав у хозяев достаточно опытный, а новички вписались в тактическую схему. У игроков «Ньюкасла» пока не получается оказывать достойное сопротивление соперникам уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Оливье Жиру и Кристиан Пулишич вряд ли провалят два матча подряд, поэтому поставим на победу красно-чёрных за 2.45.

Ставка: победа «Милана» за 2.45.

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