«Барселона» — «Антверпен». Вот такой Левандовски нужен Хави!

Поляк забивает в трёх матчах Ла Лиги подряд, а в последней встрече отметился мячом и двумя ассистами.

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами каталонцев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.14. Успех красных оценивается в 14.5. На ничью дают коэффициент 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» 19 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Барселона» — «Антверпен» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» (19.09.2023)

Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» начнётся 19 сентября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в 22:00 мск. Сине-гранатовые уверенно стартовали в Примере, выиграв четыре матча из пяти. Сумеют ли они порадовать болельщиков яркой игрой в ЛЧ?

В Ла Лиге сине-гранатовые располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков за пять туров. Они победили «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуну» (2:1) и «Бетис» (5:0). Единственная ничья была в матче с «Хетафе» (0:0).

Вполне вероятно, что подопечные Хави обыграли бы и «городских», если бы Жоау Феликс раньше присоединился к «Барселоне». В игре с «Бетисом» бывший футболист «Атлетико» был полезен в атаке и забил дебютный мяч за новый клуб.

С появлением в тактической схеме португальца у Хави стало на одну проблему меньше. Теперь защитникам соперника приходится опекать и Жоау Феликса, который обладает высокой культурой паса и может создавать голевые ситуации для одноклубников.

Хави недавно заявил, что продлит контракт с командой. Эта новость вдохновила игроков, которые поддерживают наставника. Особенно старался Ферран Торрес. Он стал первым в составе «Барселоны» после Лионеля Месси, кто забил гол прямым ударом со штрафного — в матче с «Бетисом»!

Также стоит выделить игру Левандовского, который набрал форму. В начале сезона многие критиковали лидера каталонцев за то, что он не мог открыть счёт голам на протяжении двух встреч. Он исправился и забивает по голу в последних трёх встречах Ла Лиги, а в матче с «Бетисом» забил мяч и отдал два ассиста.

Не позавидуешь сопернику сине-гранатовых в 1-м туре Лиги чемпионов. Бельгийский «Антверпен» — клуб с индивидуальным почерком, который тренирует известный в прошлом футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел.

Кстати, наставник красных проведёт встречу со своей бывшей командой! Будучи футболистом «Барселоны», он выиграл Лигу чемпионов и Примеру в сезоне-2005/2006. В квалификации ЛЧ «Антверпен» прошёл по сумме двух матчей греческий АЕК. После победы на домашней арене со счётом 1:0, красные выиграли и в Афинах (2:1).

«Барселона» превосходит соперника по многим ключевым показателям. Да и мотивация команды на высоком уровне — болельщики заждались побед в ЛЧ. Учитывая уровень сине-гранатовых в атаке, весьма вероятно, что они выиграют с форой (-2.5) за 2.28.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Антверпен» 19 сентября 2023 года

Потенциал команды Хави можно оценить по победе со счётом 5:0 над «Бетисом», а переход Жоау Феликса полностью сформировал линию нападения хозяев. Дело пошло — 13 мячей они забили за последние четыре игры. Вот и поставим на победу «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.28.

Ставка: победа «Барселоны» за 2.28.