«Реал» — «Унион». Джуд Беллингем не заметит Алекса Крала

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Унион». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.36. Успех берлинцев оценивается в 8.50. На ничью дают коэффициент 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» 20 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Реал» — «Унион» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» (20.09.2023)

Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» начнётся 20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 19:45 мск. Джуд Беллингем довольно быстро адаптировался к уровню Ла Лиги и заставил болельщиков забыть об уходе из клуба Карима Бензема. Англичанин забил пять мячей и отдал результативную передачу, хотя в Примере минуло всего пять туров.

Джуд имел хорошие шансы превзойти достижение нападающего Криштиану Роналду по количеству голов в первых матчах за мадридский клуб. Для этого нужно было забить «Реалу Сосьедад» в минувшей встрече, но защитники зорко опекали молодого хавбека, и рекорд устоял.

В составе мадридцев быстро нашлись другие мастера в линии атаки. Голы Федерико Вальверде и Хоселу принесли пятую победу подряд в Примере. «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 и возглавил турнирную таблицу.

После игры автор одного из забитых мячей Вальверде рассказал, как Карло Анчелотти мотивировал команду в перерыве. «Сливочные» проигрывали со счётом 0:1, но главный тренер успокоил своих подопечных. Итальянский специалист заверил игроков, что победа придёт, так как они создали много голевых моментов, и оказался на 100% прав.

Вот с кого нужно брать пример Урсу Фишеру. Он не сумел достучаться до футболистов «Униона» в перерыве встречи с «Вольфсбургом», поэтому «железные» проиграли со счётом 1:2.

Это второе поражение подряд берлинцев в Бундеслиге. До этого клуб уступил «Лейпцигу» (0:3). Не помогает «Униону» появление в составе знаменитого итальянца Леонардо Бонуччи. Напомним, бывший лидер «Ювентуса» перед закрытием трансферного окна подписал контракт с «железными», но его дебют ещё не состоялся.

Пять пропущенных мячей берлинцами в двух последних играх — тревожный сигнал. Основной головной болью тренера будет опека Джуда Беллингема. Вряд ли Анчелотти оставит в запасе лидера «сливочных», поэтому стоит ждать от них минимум три забитых мяча. Весьма вероятно, что сыграет ставка на индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 мяча за 2.46.

Последняя победа над «Реалом Сосьедад» стала знаковой для Анчелотти. Он выиграл 173-й матч во главе мадридцев и обошёл Зинедина Зидана. Теперь выше него только Мигель Муньос — 357 побед. Ещё один интересный момент — за «Унион» выступает футболист «Спартака» Алекс Крал. Он был взят специально под задачи Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Унион» 20 сентября 2023 года

«Унион» вполне симпатичная команда. Она может дать неожиданный отпор даже «Реалу». Не будем исключать, что берлинцы даже смогут наиграть на гол. Однако вряд ли это принесёт им победу, потому что «сливочные» в великолепной форме, они выиграли все пять встреч Ла Лиги с разницей 10:3, а Джуда Беллингема тяжело сдержать. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал мадридцев больше 2.5 мяча за 2.46. Хорошо, если соперник забьёт гол, заставив «сливочных» увеличить мощь в нападении.

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 мяча за 2.46.