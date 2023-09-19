ЦСКА — «Сочи». Выбор Точилина — ошибка. Федотов подтвердит!

20 сентября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Сочи». Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.70. Успех сочинцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» 20 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Сочи» (20.09.2023)

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. На 20 сентября запланированы три встречи 4-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Главный судья — Алексей Цыганок.

В восьми матчах в чемпионате России ЦСКА уступил только «Уралу» (1:2) и «Динамо» (1:2). В обоих случаях проиграл он на выезде. Также подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2). Они расположились на седьмом месте в турнирной таблице.

К предстоящему матчу армейцы подходят в довольно плачевном положении, с четырёхматчевой безвыигрышной серией в РПЛ. Во-первых, летом покинуло команду больше футболистов, чем пришло. Не сорвись трансфер Велингтона, ситуация была бы менее тяжёлой. Во-вторых, москвичей ослабляют травмы и дисквалификации.

В лазарете пребывает ведущий защитник красно-синих Игорь Дивеев. Кроме того, в игре последнего тура получили повреждения Мойзес и Антон Заболотный. Благо, обошлось без серьёзных травм, но не факт, что они смогут принять участие в игре с «Сочи». Владимир Федотов сильно ограничен в резервах. Глубина состава у его клуба попросту отсутствует.

Армейцам приходится играть на износ. Они демонстрируют классный командный футбол, но надолго ли футболистам хватит сил? В грядущем матче ожидать от них яркого выступления определённо не стоит. Думаем, Федотов побережёт силы игроков. Совсем скоро им предстоит встретиться с «Ростовом» в РПЛ.

Впрочем, как бы плохо дела ни шли у ЦСКА, у «Сочи» всё намного хуже. В восьми матчах в РПЛ он обыграл только «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0). В обоих случаях сочинцы выиграли на стадионе «Фишт», на котором ведутся работы по реновации газона.

Во всех остальных матчах «Сочи» потерпел поражения, толком ничего не создав у ворот соперников. Также он победил «Факел» (3:1), уступил «Оренбургу» (0:2) и совсем недавно проиграл на домашней арене ЦСКА (0:0, по пенальти 4:5) в Кубке России. Из-за ужасных результатов Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил о том, что Хохлов сам решил уйти из «Сочи». Он подчеркнул, что знает причину, но не имеет права её разглашать. Новым главным тренером сочинцев стал Александр Точилин, который ранее уже возглавлял клуб.

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко выразил мнение, что назначение Точилина не встряхнёт команду. Он отметил, что футболисты прекрасно знакомы с тренером. Деменко предположил, что назначение, условно, Станислава Черчесова воодушевило бы команду сильнее.

Учитывая всё это, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является победа ЦСКА + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.07. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так. В двух других сочинцы выступали на домашнем стадионе. С выездами дела у них плохи.

«Сочи» выиграл лишь 3 из 19 последних матчей в чемпионате России в гостях, а также один раз сыграл вничью. У него добротно поставлена оборона. В 11 матчах в этом сезоне команда пропустила 15 мячей. Однако в атаке всё ужасно. За этот период времени она забила только 11 голов. Лишь четыре из них — на выезде.

В 18 последних матчах РПЛ дома армейцы потерпели только одно поражение и пять раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили всего 16 мячей. Сами забили 47. Несмотря на важные кадровые потери, красно-белые выглядят фаворитами предстоящей встречи.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» 20 сентября 2023 года

У ЦСКА ощущается нехватка глубины состава из-за травм, не лучшей трансферной кампании и дисквалификаций. Вряд ли в текущем тонусе клуб много забьёт. С другой стороны, то, что матч состоится на «ВЭБ Арене» даёт армейцам большое преимущество. Дома они играют на порядок лучше, чем на выезде. Смена главного тренера вряд ли благотворно отразится на «Сочи». У него слишком много проблем. Одна из них — выезды. История очных встреч всецело на стороне нерезультативной победы красно-синих. Скорее всего, в этот раз будет так же.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 4.5 мяча за 2.07.