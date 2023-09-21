«Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Роналду и Мане разносят Про-Лигу

У их связки просто нет равных в Саудовской Аравии! Они сметают всех на своём пути.

22 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Аль-Ахли» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» 22 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.34.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» (22.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 22 сентября состоятся четыре встречи 7-го тура. В одной из них на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» из Джидды. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В начале сезона «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов. В финале турнира он обыграл «Аль-Хиляль» — 2:1. Затем перед командой встала важная задача — добыть путёвку в групповой этап Лиги чемпионов АФК. Она сосредоточилась на этом, но проиграла в стартовых двух турах Про-Лиги — «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2).

В обоих случаях «всемирный клуб» выступал неосновным составом. Зато после этого, набравшись энергии, он победил в раунде плей-офф Лиги чемпионов АФК «Шабаб Аль-Ахли» (4:2). С тех пор подопечные Луиша Каштру сметают всех на своём пути и очень много забивают.

В четырёх последних матчах в чемпионате Саудовской Аравии жёлто-синие уверенно победили «Аль-Фатех» (5:0), «Аль-Шабаб» (4:0), «Аль-Хазм» (5:1) и «Аль-Раед» (3:1). Также они обыграли на выезде «Персеполис» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК.

«Всемирному клубу» не помешала победить «Персеполис» даже чрезмерно большая любовь иранских болельщиков. Они так хотели увидеть Криштиану Роналду, что ворвались в отель, где остановился знаменитый португалец с командой. Также поклонники сорвали тренировку «Аль-Насра».

В последних четырёх встречах в Про-Лиге обладатель пяти «Золотых мячей» отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Вместе с Садио Мане он возглавляет таблицу лучших бомбардиров первенства. На счету сенегальца шесть голов. Роналду очень быстро нашёл с ним общий язык на футбольном поле.

Удастся ли «Аль-Ахли» остановить невероятную связку Роналду — Мане? В составе команды из Джидды так же, как и у «Аль-Насра», немало известных футболистов. Выступают за неё Аллан Сент-Максимен, Франк Кессье, Габриэль Вейга, Мерих Демирал, Эдуард Менди, Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Начали сезон подопечные Маттиаса Яйссле здорово. В стартовых двух турах чемпионата Саудовской Аравии они победили «Аль-Хазм» (3:1) и «Аль-Халидж» (3:1). Но затем у клуба начали появляться проблемы. Он не без труда обыграл «Аль-Охдуд» (1:0) и «Аль-Таи» (2:0).

В соперниках были располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды. «Аль-Охдуд» вообще идёт в непосредственной близости от зоны вылета, а «Аль-Таи» провёл бóльшую часть матча в меньшинстве. На 35-й минуте при счёте 0:0 получил красную карточку его ведущий полузащитник Алфа Семеду.

Затем «Аль-Ахли» с разгромным счётом уступил «Аль-Фатеху» (1:5) на выезде и, опять же, с трудом победил «Аль-Таавун» (3:2) на домашней арене. Фирмино отыграл по 90 минут в пяти из шести этих матчей, но забил за этот период времени только три мяча. Причём все три в игре 1-го тура с замыкающим турнирную таблицу «Аль-Хазмом».

При таком раскладе в победу «Аль-Насра» верится гораздо больше. Предлагаем поставить на П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.50. Во встречах с сильными соперниками гости пропускают много. Плюс из-за дисквалификации матч пропустит её важный защитник — Абдулбасит Хинди. Он получил красную карточку в игре с «Аль-Таавуном».

Прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» 22 сентября 2023 года

«Аль-Наср» набрал замечательный ход. Он обыгрывает всех без разбора и очень много забивает. Связка Роналду — Мане работает безотказно. У «Аль-Ахли» всё иначе. Во встречах с сильными соперниками у него возникают большие проблемы. Клуб много пропускает. Плюс звёздные игроки редко радуют результативностью. Возможно, вскоре эта проблема будет устранена, но сейчас жёлто-синие выглядят явными фаворитами.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.50.