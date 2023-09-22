«Боруссия» — «Вольфсбург». Эдин Терзич добавит агрессии

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23 сентября состоится матч 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург». Начало — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «шмелей» составляет 1.70, а шансы «волков» оценили в 4.50. Ставки на ничью принимают за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург» 23 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Д — «Вольфсбург» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.70. Ставку на победу дортмундцев с точным счётом 2:1 можно сделать за 9.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» — «Вольфсбург» (23.06.2023)

В субботу днём на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Бундеслиге сойдутся в матче «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург». Встреча должна получиться интригующей.

«Шмели» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до четырёх матчей, одержав победу над «Фрайбургом» со счётом 4:2. Однако до этого две встречи чёрно-жёлтых завершились вничью – с «Бохумом» (1:1) и «Хайденхаймом» (2:2).

Несмотря на хорошие результаты в этом сезоне, от дортмундцев хочется видеть большего. Если команда хочет навязать соперникам, в том числе главному обидчику минувшего сезона «Баварии», борьбу за чемпионство, то должна чаще выигрывать.

В последнее время «Боруссия» была очень результативной, забивая не менее двух мячей в шести из восьми матчей в Бундеслиге. «Шмели» отлично выступают на своём поле: в 17 домашних матчах чемпионата Германии они не знают поражений, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью.

«Вольфсбург» достойно начал новый сезон, выиграв три из четырёх встреч. В последнем матче «волки» одержали домашнюю победу над берлинским «Унионом» со счётом 2:1. Стоит отметить, что три из четырёх игр с участием команды завершались тоталом больше 2.5 мяча.

Датский нападающий Йонас Винд играет важную роль в атаке «Вольфсбурга» в этом сезоне, забив уже пять мячей и сделав одну результативную передачу.

«Волкам» необходимо улучшить свои показатели на выезде, так как они проиграли три из четырёх последних встреч Бундеслиги в гостях.

Главной проблемой клуба в последнее время является игра в обороне: во всех трёх последних поражениях на выезде он пропускал не менее двух голов.

Мы считаем, что «Боруссия» должна выигрывать, но «Вольфсбург» обязательно даст отпор и забьёт как минимум гол. Ставка на победу «шмелей» и обе забьют за 2.65 выглядит наиболее предпочтительной.

Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.65.