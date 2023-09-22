«Сассуоло» — «Ювентус». Победное шествие Аллегри продолжится

Туринцы на хорошем ходу и не сбавят его.

23 сентября состоится матч 5-го тура Серии А «Сассуоло» — «Ювентус». Начало — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу туринцев составляет 1.80, а шансы чёрно-зелёных оценили за 4.30. Ставки на ничью принимают за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сассуоло» — «Ювентус» 23 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Сассуоло» — «Ювентус» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.12. Ставку на победу туринцев с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус» (23.06.2023)

В субботу вечером «Сассуоло» постарается остудить пыл «Ювентуса», который приезжает на «Мапей — Читта-дель-Триколоре».

Чёрно-зелёные неудачно начали сезон в Серии А, проиграв три из четырёх матчей. В последней встрече «Сассуоло» потерпел поражение от «Фрозиноне» со счётом 2:4.

Это поражение означает, что клуб победил только в 1 из 10 последних матчей в чемпионате Италии и пропустил не менее двух мячей в семи из восьми встреч.

В последнее время «Сассуоло» демонстрирует неудачную игру на своём поле в чемпионате Италии, выиграв лишь один из пяти последних матчей.

Однако в последней домашней встрече чёрно-зелёные одержали победу над «Вероной» со счётом 3:1. Говорит ли это об улучшениях?

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице, начав новый сезон Серии А без поражений.

В последних матчах туринцы одержали две победы подряд, обыграв дома «Лацио» со счётом 3:1 и «Эмполи» (2:0). Примечательно, что в обеих встречах чёрно-белые выиграли с одинаковым преимуществом в два мяча.

«Интер» — единственная команда, опережающая «Ювентус» по количеству набранных очков. Кроме того, в последнее время подопечные Аллегри успешно выступают в Серии А на выезде. В гостях они выиграли три встречи, причём сделали это всухую. Главная надежда в атаке чёрно-белых – это Влахович. Он уже забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу туринцев всухую за коэффициент 3.25. Подопечные Аллегри не любят растрачиваться на выездах и попытаются выиграть матч с минимальными рисками.

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 3.25.