«Арсенал» — «Тоттенхэм». Артета и Зинченко разрушат сказку Постекоглу

До сих пор инновационный подход австралийца работал безотказно, но в матче с вице-чемпионом будет совсем другая история.

24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Артеты: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «шпор» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (24.09.2023)

Стремительно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 24 сентября запланировано пять игр 6-го тура. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» в лондонском дерби померяются силами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Он буквально подарил золото «Манчестер Сити». Дабы данная история не повторилась, летом «канониры» классно точечно усилили состав. Они подписали ведущего полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса и хавбека «Челси» Кая Хаверца.

Новый сезон «Арсенал» начал здорово. В пяти матчах в чемпионате Англии он сыграл вничью только с «Фулхэмом» (2:2). Победили «канониры» «Ноттингем Форест» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Эвертон» (1:0). Таким образом, они расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Потеряли очки подопечные Микеля Артеты в игре с «Фулхэмом» на ровном месте. Сначала «привёз» момент Букайо Сака. Затем соперник остался в меньшинстве, но конвертировать численное преимущество в результат у «Арсенала» не получилось. Более того, он проиграл бы, реализуй Адама Траоре опасный момент в самой концовке.

Впрочем, Артета быстро сделал выводы. После обидной потери очков его подопечные уверенно обыграли «МЮ». Лучшими игроками матча стали Букайо Сака и Деклан Райс. Худшим футболистом встречи по версии авторитетного портала стал Александр Зинченко.

Украинцу тоже не потребовалось много времени на исправление. Он помог своей национальной команде зацепиться за ничью в матче 5-го тура квалификации на Евро-2024 со сборной Англии (1:1). Защитник отметился забитым мячом и был признан одним из лучших игроков встречи. Недавно появилась информация о том, что «Арсенал» планирует продлить с ним контракт.

«Тоттенхэм» закончил минувший сезон лишь на восьмой строчке в турнирной таблице. Летом он пережил много перемен. Во-первых, должность главного тренера занял Ангелос Постекоглу. Во-вторых, команду покинул лучший бомбардир — Гарри Кейн. Он перебрался в мюнхенскую «Баварию».

Также лилово-белые избавились от ненужных игроков и подписали ряд новичков. Они приобрели сразу семь футболистов возрастом от 18 до 26 лет. В отличие от предыдущих тренеров, Антонио Конте и Жозе Моуринью, Ангелос Постекоглу выстроил с футболистами доверительные отношения. Он в корне изменил подход «шпор» к играм и тренировкам.

Наставник создал новую группу лидеров, отменил многочасовые тактические занятия, а также сделал упор в тренировках на разнообразии и соревновательных элеменах. Австралийский специалист предоставил футболистам больше свободы, но в то же время обременил их ответственностью.

Результаты превзошли все ожидания. В пяти матчах в АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью только с «Брентфордом» (2:2). Обыграл он «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Борнмут» (2:0), «Бёрнли» (5:2) и «Шеффилд» (2:1). Таким образом, «шпоры» расположились на втором месте в турнирной таблице.

Впрочем, в соперниках у «шпор» ещё не было ни одной команды из верхней части турнирной таблицы. Да и в игре последнего тура с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Шеффилдом» они были в шаге от поражения. К 98-й минуте подопечные Постекоглу проигрывали 0:1.

Подход Постекоглу вызывает симпатию, но в предстоящем матче его подопечным вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. «Арсенал» гораздо стабильнее. У него лучше результаты на дистанции, комплектация состава и рисунок футбола. П1 + ТБ 1.5 мяча принимается за коэффициент 1.90.

Все три последние очные встречи, проходившие на стадионе «Эмирейтс», ознаменовались результативными победами «Арсенала». На данном этапе сезона он выглядит наиболее опасным. Стимулирует подопечных Артеты упущенное по итогам прошлого сезона золото АПЛ.

Если в минувшем розыгрыше чемпионата Англии несколько обидных потерь очков выбили «канониров» из колеи, то сейчас в команде стало больше топовых игроков, которым несвойственно опускать руки. «Арсенал» стал быстрее учиться на своих ошибках, а также, кажется, наловчился своевременно исправлять их.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 24 сентября 2023 года

У команд одинаковые результаты выступлений в пяти турах АПЛ, но у «Арсенала» в соперниках были более сильные команды. Клуб постепенно начинает набирать тот ход, который был в прошлом сезоне. Новички адаптируются к требованиям Артеты и приносят пользу. Ошибок становится всё меньше. А вот «Тоттенхэм» вполне может настигнуть спад. До сих пор стратегия Постекоглу работала, но то было в играх с аутсайдерами. Возможно, его подопечные сумеют навязать борьбу «канонирам» и забить гол или два, но зацепиться хотя бы за ничью у них вряд ли получится. История последних очных встреч на «Эмирейтс» и расклад сил в целом свидетельствуют в пользу результативной победы хозяев.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.90.