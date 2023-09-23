«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Юрген Клопп не перестаёт удивлять

24 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «красных» составляет 1.40, а шансы «молотобойцев» оценили в 7.10. Ставки на ничью принимают за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 24 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.70. Ставку на победу «красных» с точным счётом 2:1 можно сделать за 9.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (24.06.2023)

В воскресенье на «Энфилде» в матче 6-го тура АПЛ пока непобедимый «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». «Красные» набрали 13 очков из 15 возможных и занимают третье место в турнирной таблице.

К матчу с «молотобойцами» подопечные Юргена Клоппа подходят с отставанием всего в два очка от «Манчестер Сити». Если они выиграют, то при удачном стечении обстоятельств могут возглавить таблицу.

«Вест Хэм» занимает шестое место, имея в активе 10 очков. Команда Дэвида Мойеса продолжает борьбу за место в топ-5 чемпионата Англии. Однако в минувшие выходные «молотобойцы» проиграли дома «Ман Сити» со счётом 1:3.

Поражение от «горожан» положило конец четырёхматчевой беспроигрышной серии лондонцев. На «Энфилде» команда может получить шанс. В этом сезоне «Ливерпуль» временами испытывает трудности из-за медленного старта.

В трёх случаях «Ливерпулю» приходилось отыгрываться, чтобы одержать победу. Несмотря на то что «красные» находятся в гонке за титул на ранних стадиях сезона, в их игре чувствуется неустойчивость.

В четверг вечером команды провели игры в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно. «Ливерпуль» выиграл у ЛАСКа со счётом 3:1, а «Вест Хэм» победил ТСЦ – 3:1.

«Красные» обыгрывали «молотобойцев» в шести последних матчах на «Энфилде». В минувшем сезоне «Ливерпуль» дважды побеждал «Вест Хэм» – 2:1 и 1:0.

Подопечные Клоппа пропустили всего четыре мяча в пяти турах АПЛ. В игре с «Вулверхэмптоном» неделю назад «красные» уже к перерыву должны были вести в два или три мяча, но сказалась усталость, и первый тайм они проиграли – 0:1.

В этом сезоне на «Энфилде» «Ливерпуль» выиграл все две встречи. Вот только «Вест Хэм» набрал семь очков из девяти возможных в гостевых матчах.

«Ливерпуль» должен победить «Вест Хэм» на «Энфилде». Даже если «красные» неудачно начнут домашний матч, атмосфера должна помочь им обыграть «молотобойцев». Салах вновь должен сыграть важную роль. Предлагаем ставку на победу подопечных Клоппа и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.