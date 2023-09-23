«ПСЖ» — «Марсель». Луис Энрике отдаляется от первого места

Конкурировать с «Монако» и «Ниццей» становится не по силам даже парижанам.

24 сентября состоится матч 6-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель». Начало — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу парижан составляет 1.62, а шансы провансальцев оценили в 5.20. Ставки на ничью принимают за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Марсель» 24 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «ПСЖ» — «Марсель» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.45. Ставку на победу парижан с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» (24.06.2023)

В воскресенье на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч между «ПСЖ» и «Марселем». Очень принципиальные соперники вновь встретятся.

Парижане не так удачно начали сезон и пытаются сократить отставание от идущей на первом месте «Ниццы». В пяти матчах Лиги 1 красно-синие набрали всего восемь очков. Они начали с двух ничьих, а затем наконец-то одержали две победы.

В 5-м туре парижане уступили дома «Ницце» со счётом 2:3, что стало неожиданным результатом. Луис Энрике намерен вернуть «ПСЖ» на прежний уровень.

Победа над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче Лиги чемпионов должна помочь красно-синим подготовиться ко встрече с «Марселем».

После пяти матчей провансальцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Команда не имеет поражений в текущем сезоне, но из-за трёх ничьих отстаёт от «Монако» на два очка и на три от «Ниццы».

В прошлом сезоне эти команды встречались трижды: «ПСЖ» дважды выиграл в Лиге 1, а «Марсель» одержал победу в Кубке Франции.

Воскресный матч станет для парижан четвёртым домашним в этом сезоне. На «Парк де Пренс» они взяли всего четыре очка из девяти возможных. Парижане забили пять голов и пропустили четыре мяча на своём поле.

«Марсель» сыграл вничью оба своих выездных матча в этом сезоне, забив три гола и пропустив столько же. Оборона провансальцев пока играет хорошо, пропустив всего четыре мяча в Лиге 1.

В игре с «ПСЖ» оборона бело-голубых должна быть на высоте. Нападающий Мбаппе лидирует в Лиге 1 с семью голами. Килиан забил 70% голов парижан в этом сезоне.

Главный тренер «Марселя» Марселино покинул клуб в среду, за несколько дней до игры с красно-синими. Он ушёл в отставку после всего трёх месяцев работы с командой.

Провансальцы — мастера ничьих в Лиге 1 в этом сезоне. Мы ожидаем, что им по силам сыграть вничью с «ПСЖ», который устал после Лиги чемпионов. Кроме того, подопечные Энрике пока далеки от пика. Ставки на этот исход принимают за 4.40.

Ставка: ничья за 4.40.