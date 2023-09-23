«Ростов» — ЦСКА. Поможет ли Карпину поддержка Мостового?

Александр считает, что уровень наставника сборной России выше, чем у Слуцкого, а также встал на его сторону в конфликте с Абаскалем.

24 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.02. Успех ростовчан оценивается в 3.54. На ничью дают коэффициент 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Ростов» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (24.09.2023)

Игра 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА начнётся 24 сентября на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Недавно Валерий Карпин получил неожиданную моральную поддержку от бывшего партнёра по «Сельте» Мостового. Поможет ли она победить?

Всё дело в том, что Абаскаль после матча с «Сочи» объяснил отсутствие в заявке Литвинова тем, что он был травмирован, но всё-таки Карпин вызвал футболиста в сборную. На что Валерий Георгиевич ответил, что никаких рекомендаций не получал и готов поднять переписку. В этом конфликте его сторону принял Мостовой и выразил поддержку.

Кроме того, Александр высказался, что у Карпина отличные тренерские качества, а также добавил, что все, кто играл в футбол, всегда будут впереди тех, кто этого не делал. Он также поставил Слуцкого на несколько ступеней ниже Валерия Георгиевича. Интересно, ведь раньше они конфликтовали.

В РПЛ у «Ростова» затянулась безвыигрышная серия. Жёлто-синие проиграли «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2), а последний матч с «Балтикой» завершили вничью (2:2). Должно быть, обидно упустить победу, поскольку они вели в счёте 2:0 после голов Уткина и Голенкова.

Позиции главного тренера пока остаются незыблемыми. Вероятно, у руководства ростовчан ещё высок кредит доверия к наставнику. Но Карпину необходимо поработать над концентрацией игроков, поскольку концовку матча с калининградцами они провалили, позволив отыграться.

Схожие проблемы испытывает и ЦСКА. Армейцы завершили три последних матча РПЛ вничью — с «Крыльями Советов» (2:2), «Зенитом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), а до этого проиграли «Динамо» (1:2). Отметим, что в каждой встрече забили обе команды.

Наставнику красно-синих не хватает качественных исполнителей, чтобы улучшить положение команды. Это признал в интервью бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев. Он критиковал руководство клуба за отсутствие приобретений во время летней трансферной кампании. Последние ничейные результаты в основное время лишь подтверждают это.

20 сентября «Ростов» и ЦСКА играли в Кубке России. Вновь команды завершили основное время вничью, причём с одинаковым счётом 1:1. Благодаря умению игроков выполнять 11-метровые подопечные Карпина обыграли «Рубин», а команда Федотова победила «Сочи».

«Ростов» располагается на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав восемь очков. У ЦСКА ситуация немного лучше, ведь клуб занимает седьмое место с 12 очками в активе. Весьма вероятно, что, учитывая последние результаты, команды постараются уделить больше внимания обороне.

Хозяевам важно не проиграть, поскольку они рискуют опуститься в зону переходных матчей, а это может нанести серьёзный психологический удар по состоянию футболистов. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября 2023 года

В пяти последних матчах РПЛ ЦСКА пропускал не меньше одного мяча. Игра в обороне остаётся нерешённой проблемой для Владимира Федотова. Весьма вероятно, что армейцы постараются строго сыграть в защите, а Валерий Карпин будет осторожен. Вот и поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.