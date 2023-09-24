«Факел» — «Рубин». Сергей Ташуев на верном пути

25 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех казанцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Рубин» 25 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Факел» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Факел» — «Рубин» (25.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 25 сентября состоится встреча, которая закроет программу 9-го тура. На арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В восьми матчах в чемпионате России «Факел» обыграл только «Пари НН» (2:0) на домашнем стадионе. Вничью он сыграл с «Краснодаром» (0:0) и «Уралом» (0:0). Положение плачевное. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Существует вероятность, что по итогам сезона она вылетит в Первую лигу.

Совсем недавно «огнеопасные» пережили смену главного тренера. Вадим Евсеев был отправлен в отставку. Должность занял Сергей Ташуев. В последних двух матчах под его руководством воронежцы сыграли вничью с «Уралом» (0:0) и уступили «Оренбургу» (0:0, по пенальти 2:4). Учитывая, что в обоих случаях они выступали на выезде, показатели неплохие.

Не проиграл «Оренбургу» в основное время «Факел» по большей части благодаря стараниям Виталия Гудиева. Голкипер совершил целых семь сейвов. Однако труд Ташуева также был заметен. Защитники не позволяли сопернику бить из выгодных позиций. Плохо только, что и сами воронежцы в этих двух встречах нанесли всего лишь 12 ударов. Только четыре из них пришлись в створ.

С результативностью у «огнеопасных» дела обстоят даже хуже, чем у замыкающей турнирную таблицу РПЛ «Балтики», которая испытывает большие проблемы с реализацией. В 12 матчах «Факел» забил всего лишь восемь мячей, а пропустил в два раза больше — 17.

Ташуев не оставил без внимания проблему с результативностью. Он отметил, что его тревожит плохое завершение атак воронежцами. Наставник подчеркнул, что команда играет активно, старается доминировать, но голов нет. Он списал всё на психологию и удачу, но, думается, дело в другом — в нехватке качественных нападающих.

Благо для «Факела», у «Рубина» ситуация не лучше. В восьми встречах в чемпионате России он обыграл только «Крылья Советов» (2:1). Также казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (2:2). Бросается в глаза, что они пропустили в каждой из этих встреч.

Суммарно за этот период времени подопечные Рашида Рахимова пропустили 18 мячей — больше всех. Примечательно, что два из них пропустил клуб, играя в большинстве — во встрече с «Динамо». В обороне у «Рубина» самый настоящий проходной двор. Защитники регулярно допускают ошибки, а 35-летний Юрий Дюпин уже не выручает так, как раньше.

С другой стороны, Рахимов поставил «Рубину» весьма привлекательную игру в нападении. Интересно, что у его подопечных самый высокий показатель ожидаемых голов на выезде. Плохо только, что далеко не все моменты казанцы реализовывают. В 12 матчах в этом сезоне они забили только 12 мячей.

К предстоящей встрече «Рубин» подходит, откровенно говоря, не в лучшем тонусе. В последних двух матчах в чемпионате России он потерпел поражения. Уступили «рубиновые» «Пари НН» (1:2) и «Зениту» (0:3). Немаловажно, что казанцы потратили много сил в игре с петербуржцами, чтобы избежать разгромного поражения. Всё равно не помогло.

У команды из Воронежа лучше тонус, чем у «Рубина». В последних четырёх матчах в чемпионате России она проиграла только один раз. Также было две ничьих. Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча. Ставки на данный исход принимаются с коэффициентом 1.80.

Некоторый прогресс в игре воронежцев при Ташуеве уже наблюдается. Постепенно специалист осваивается в новом клубе и ставит свой футбол. Смена обстановки, кажется, повлияла на него благоприятно. Есть предпосылки к тому, что в дальнейшем дела «огнеопасных» будут улучшаться. Впрочем, впереди ещё очень много работы.

В преддверии предстоящей встречи дополнительное преимущество сине-белым даёт невероятная поддержка домашних трибун. Они проиграли только 4 из 18 последних матчей в чемпионате России на арене «Центральный стадион профсоюзов». Плохо только, что ничьих многовато — девять.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Рубин» 25 сентября 2023 года

Забитых мячей вряд ли будет много. Нас ждёт матч, в котором встретятся два аутсайдера с плохой реализацией моментов. В большей степени это касается «Факела», но он и пропускает гораздо реже, чем «Рубин». У казанцев полный хаос в обороне. В победу «огнеопасных» верится несколько больше. Игра состоится на их домашнем стадионе. Плюс труды Ташуева постепенно начинают приносить пользу. Предлагаем сделать ставку на то, что хозяева не проиграют, и «низ» по голам.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.