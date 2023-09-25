«МЮ» — «Кристал Пэлас». Бруну Фернандеш — надежда Эрика тен Хага

26 сентября состоится матч третьего раунда Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.58. Успех «орлов» оценивается в 5.50. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 26 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (26.09.2023)

Игра третьего раунда Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» начнётся 26 сентября на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. У наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага сложный период в карьере. Победа над «орлами» поможет снизить давление на специалиста.

«МЮ» относится к числу клубов, находящихся под давлением. Мельчайшую проблему пресса раздувает до невероятных размеров. Так и произошло на старте сезона. Стоило подопечным тен Хага проиграть три матча подряд — «Арсеналу» (1:3), «Брайтону» (1:3) и «Баварии» (3:4) — как поднялась волна критики, всерьёз заговорили о кризисе, не учитывая объективные причины.

Никто не стал разбираться, что у команды есть проблемы с составом. Из-за травм пропустили матчи Мэйсон Маунт, Аарон Ван-Биссака и Софьян Амрабат. Антони и Джейдон Санчо по разным причинам выведены из основы. То есть те футболисты, которые в межсезонье были ключевыми фигурами в тактической схеме, оказались вне игры.

Есть необоснованные претензии и к голкиперу. Действительно, Андре Онана совершил несколько грубых ошибок, но камерунец проходит период адаптации и в скором времени покажет себя с лучшей стороны. Он вратарь высокого уровня, что и доказал в последней игре с «бордовыми».

«Красные дьяволы» победили «Бёрнли» со счётом 1:0, а Онана совершил несколько важных сейвов. Гол забил капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш. Он лидер клуба не только на футбольном поле. Недавно нападающий Маркус Рашфорд попал в аварию рядом с тренировочной базой, и португалец первым пришёл на помощь.

Главному тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону не привыкать к повышенному давлению за результат, поэтому он спокойно отреагировал на проигрыш «Астон Вилле» (1:3) и ничью с «Фулхэмом» (0:0). Специалист уверен в своих подопечных и знает, что им по силам забить минимум один мяч «МЮ».

Важно, что в каждой выездной встрече сезона с учётом всех соревнований «Кристал Пэлас» забивал. «Стекольщики» победили «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Плимут» (4:2), сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1) и проиграли «Астон Вилле» (1:3).

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Бёрнли» обрёл уверенность, продемонстрировав хорошее общекомандное взаимодействие. В отличной форме капитан Бруну Фернандеш, что поможет «красным дьяволам» выиграть, в крайнем случае завершить основное время вничью. В свою очередь, «орлы», вполне вероятно, сумеют забить. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «МЮ» не проиграет и обе забьют за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 26 сентября 2023 года

«МЮ» в АПЛ отстаёт от первого места на девять очков. Будет сложно сократить дистанцию до лидера, поэтому победа в Кубке лиги относится к числу приоритетных для «красных дьяволов». Вряд ли тен Хаг будет экспериментировать с составом, поскольку поражение станет для него серьёзным ударом. В то же время «Кристал Пэлас» — сложный соперник, который умеет забивать на выезде. Вот и поставим, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет и обе забьют за 2.13.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и обе забьют за 2.13.