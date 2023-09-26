«Реал» — «Лас-Пальмас». Пощёчина от «Атлетико» взбодрит Анчелотти

«Сливочные» пропустили три мяча в игре с «матрасниками». Больше итальянец такого не допустит.

27 сентября состоится матч 7-го тура Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.27. Успех «Лас-Пальмаса» оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года

Эксперты уверены, что матч «Реал» — «Лас-Пальмас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Лас-Пальмас» (27.09.2023)

Отгремели матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Всё внимание обращено на внутренние арены. 27 сентября состоится пять игр 7-го тура испанской Примеры. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Реал» начал новый сезон Ла Лиги победами в пяти турах подряд. Он обыграл «Атлетик» из Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0), «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (2:1). Также он выиграл у «Униона» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Всё шло хорошо, но после череды успешных выступлений последовал провал.

«Сливочные» уступили в мадридском дерби «Атлетико» — 1:3. Карло Анчелотти взвалил вину за поражение на свои плечи, которые, как он с иронией отметил, у него очень широкие. Тренер настроен позитивно. Он подчеркнул, что матч с «матрасниками» может стать для «галактикос» хорошей возможностью улучшить качество игры.

Поводов для серьёзного беспокойства у итальянского специалиста нет. Его команда располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко. Мадридцам нужно только провести работу над ошибками и сосредоточиться на чемпионской гонке.

Анчелотти разобрал причину неудачи в игре с «Атлетико», рассказав, чего команде не хватило в дерби. В моментах с пропущенными мячами были допущены три одинаковые ошибки. С компактностью в обороне наставник наверняка разберётся в ближайшем будущем, но есть ещё кое-что.

Труднее Анчелотти будет отладить игру в атаке. Уход Бензема и попадание Винисиуса Жуниора в лазарет, сначала ввиду травмы, а затем из-за гастроэнтерита, сильно ослабили нападение «сливочных». Атака стала менее вариативной, а результативность снизилась. В семи матчах мадридцы забили всего 12 мячей.

В предстоящей встрече, несмотря на то что она состоится на «Сантьяго Бернабеу», у «Реала» могут возникнуть трудности. В шести матчах в испанской Примере «Лас-Пальмас» обыграл только «Гранаду» (1:0). Вничью он сыграл с «Мальоркой» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (0:0). Уступил «Валенсии», «Жироне» и «Севилье» (во всех трёх случаях 0:1).

Результаты далеко не самые лучшие, но бросается в глаза, что подопечные Гарсии Пимьенты очень мало пропускают — в шести матчах всего четыре мяча. Подобной надёжностью в защите может похвастаться только «Атлетик» из Бильбао.

Плохо одно — у «Лас-Пальмаса» атрофирована линия нападения. За эти шесть встреч он забил всего лишь два гола — меньше всех. Во-первых, оба мяча пришлись на долю располагающихся в самом низу турнирной таблицы команд. Во-вторых, они были забиты полузащитниками.

Во встрече с «Мальоркой» забил Хонатан Виера, с пенальти. В игре с «Гранадой» отличился Кирьян Родригес — на 90+2-й минуте. Если «Лас-Пальмасу» удастся забить в грядущем матче, то это будет самое настоящее чудо.

Вскрыть оборону соперника мадридцам будет нелегко, но удача им благоволит. Упростит задачу то, что в матче последнего тура с «Гранадой» красную карточку получил ведущий защитник «Лас-Пальмаса» Мика Мармоль. Во встрече с «Реалом» он не сыграет из-за дисквалификации. Поставить на то, что мадридцы победят и не пропустят, можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.28. А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Для мадридцев важно исправиться за поражение во встрече с «Атлетико» и показать, что выводы сделаны. Анчелотти наверняка предпочтёт улучшить надёжность в обороне. До встречи с «матрасниками» с ней всё было в порядке. В первых шести матчах сезона «сливочные» пропустили всего три мяча.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года

«Реалу» необходимо реабилитироваться за поражение. Игра с «Лас-Пальмасом» на домашнем стадионе подходит для этого. После этого «сливочных» будет ждать непростая встреча с «Жироной» на выезде. Им нужна уверенная победа, чтобы подойти к следующему матчу с правильным настроем. Хорошо, что соперник ослаблен серьёзной кадровой потерей. Кроме того, он очень редко забивает. Думаем, сыграет ставка на то, что «галактикос» победят и не пропустят за 2.28 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Реал» победит и не пропустит за 2.28.

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