ЦСКА – «Сочи». Матвей Мичков откроет новую главу в истории

28 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Сочи». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Шансы сочинцев оценили в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – «Сочи» 28 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.20. Ставки на победу в матче сочинцев идут за 4.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Сочи» (28.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набирает обороты и некоторые команды уже провели по 11 матчей. 28 сентября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт встреча между ЦСКА и «Сочи». Начало запланировано на 19:30 мск. Сможет ли московский клуб остановить набравших ход сочинцев?

Обладатель Кубка Гагарина находится в очень плохом состоянии и никак не может прийти в себя. ЦСКА занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв лишь 4 из 11 встреч. Даже домашняя атмосфера не помогает армейцам показать результат лучше. Они провели уже семь матчей на своём льду, но выиграли только два из них.

Армейцы ещё ни разу в текущем сезоне не побеждали в двух матчах подряд, но и не проигрывали больше двух встреч кряду. За четыре последние игры красно-синие только раз забили две шайбы, в остальных ограничиваясь одним голом. С чем связана настолько низкая результативность – придётся разбираться главному тренеру, но это очень большая проблема.

В минувшем матче ЦСКА проиграл «Северстали» 1:2. Москвичи пропустили две шайбы ещё в первом периоде, а во втором смогли отыграть одну. Эта была очень осторожная игра, ведь за 60 минут судьи произвели всего лишь одно удаление – в составе «сталеваров». Однако оно не помогло армейцам сравнять счёт.

Сергей Фёдоров был расстроен результатом. После матча он пообещал найти выход из ситуации и начать выигрывать. Если наставнику красно-синих только предстоит искать решение всех проблем, то главный тренер «Сочи» его уже нашёл. Южане начинали сезон вяло с трёх поражений в четырёх встречах, но затем совершили огромный скачок.

«Леопарды» победили в шести последних встречах. Этот результат уже тянет на рекорд. Последний раз пять раз подряд «Сочи» выигрывал в 2019 году, а теперь у него на одну победу больше. Примечательно, что команда уверенно действует в нападении, в каждой из этих игр забрасывая минимум три шайбы. Четыре из шести встреч закончились тоталом больше 5.5 шайбы.

В последнем матче «Сочи» выиграл у «Спартака» 3:2. Дмитрий Кокорев высказался после встречи. Он отметил, что к игре с красно-белыми команда долго готовилась, разбирала соперника, узнавала о его слабых и сильных сторонах. Он также рассказал в очередной раз, что ещё летом договорились с хоккеистами быть как одна семья, сплочёнными и дружными. Пока всё получается. Плюс Матвей Мичков придал уверенности в атаке. Его возвращению были рады все.

С 2017 года ЦСКА выигрывает у «Сочи». За это время армейцы одержали 21 победу. Это идеальный момент для «леопардов», чтобы изменить историю. Обыграть красно-синих впервые за почти шесть лет – дорогого стоит. Вряд ли подопечные Фёдорова смогут быстро наладить игру. Учитывая низкую результативность и последние результаты, в это просто не верится. Сочинцы в отличной форме и смогут как минимум не проиграть в основное время за 2.75.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – «Сочи» 26 сентября 2023 года

ЦСКА выдаёт худший старт, проиграв 4 из 11 встреч в текущем сезоне. Хоккеисты «Сочи» услышали тренера и выполняют его требования. Шесть побед подряд говорят о многом, причём одержали их «леопарды» в матчах с серьёзными соперниками. Ту же «Северсталь», которая нанесла поражение армейцам в последней игре, южане обыгрывали дважды — 5:4 ОТ и 5:3. Дополнительной мотивацией для гостей может послужить почти шестилетняя история очных встреч, за которую они ни разу не обыгрывали ЦСКА. Поставим на то, что «Сочи» не проиграет.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.75.