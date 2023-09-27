Тренер каталонцев поделился эмоциями от игры «матрасников» в атаке — она его впечатлила. Главное — продолжать в том же духе.

«Осасуна» — «Атлетико». Даже Хави в восторге от Симеоне

28 сентября состоится матч 7-го тура Примеры «Осасуна» — «Атлетико». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.09. Успех «красных» оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Примеры «Осасуна» — «Атлетико» 28 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Осасуна» — «Атлетико» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Атлетико» (28.09.2023)

Игра 7-го тура Примеры «Осасуна» — «Атлетико» начнётся 28 сентября на стадионе «Эль-Садар». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. Диего Симеоне победой в мадридском дерби доказал, что его подопечные на 100% готовы к борьбе за титул.

Напомним, в последнем матче «матрасники» выиграли у «Реала» со счётом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Альваро Мората. Он оформил дубль и постоянно держал в напряжении защиту «сливочных». Диего Симеоне рассказал в интервью, что форвард действовал великолепно и должен сохранить такой настрой для сборной Испании.

«Матрасникам» пока не хватает стабильности, но они прогрессируют. Клуб набрал 10 очков в пяти встречах. «Атлетико» победил «Реал» (3:1), «Райо Вальекано» (7:0), «Гранаду» (3:1) и завершил вничью встречу с «Бетисом» (0:0).

Единственное поражение команда Симеоне потерпела от «Валенсии». На домашней арене «летучие мыши» выиграли со счётом 3:0. Объяснить большое количество ошибок у обычно надёжной обороны «Атлетико» можно усталостью футболистов после матчей в сборных.

Отличная игра в мадридском дерби «матрасников» произвела впечатление и на главного тренера «Барселоны». Хави рассказал в интервью, что больше концентрирует внимание на своей команде, но пройти мимо многократно возросшей силы атаки конкурента нельзя.

«Осасуне» предстоит решить сложную задачу — остановить позиционное нападение мадридцев. Судя по последним пяти играм красных с учётом всех соревнований, сделать это будет непросто. Они проиграли «Барселоне» (1:2), «Хетафе» (2:3), а вничью завершили матчи с «Севильей» (0:0) и бельгийским «Брюгге» (2:2) в квалификации Лиги конференций.

Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате разработал тактическую схему, которая помогает раскрыть лучшие качества игроков. Они опираются на крепкую оборону, но умело комбинируют в атаке, что подтверждают семь забитых мячей в последних пяти встречах во всех соревнованиях.

Нападение «матрасников» наводит страх на соперников, забив 10 голов за последние три матча Примеры. Правда, Симеоне пришлось пожертвовать надёжностью обороны, чтобы усилить атакующую линию команды. В трёх последних встречах с учётом всех соревнований его подопечные пропускали минимум один гол. Учитывая результативную игру «Осасуны», предлагаем ставку на обе забьют за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетико» 28 сентября 2023 года

Победа над «Реалом» продемонстрировала во всей красе новый вектор развития «Атлетико». Команда играет в атакующей манере, и пропущенные мячи не выбивают её из равновесия. Клуб упрямо гнёт свою линию в позиционном нападении. Для «Осасуны» подобный сценарий матча удобен, поскольку позволяет за счёт контратак создавать и реализовывать опасные моменты у ворот соперника. Вот и поставим, что обе команды забьют за 1.88.

Ставка: обе забьют за 1.88.