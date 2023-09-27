«Барселона» — «Севилья». Левандовски исправит ошибки тренера

Хави дал отдохнуть лидерам в последней игре, что привело к ничьей. Роберт это ценит и поможет реабилитироваться.

29 сентября состоится матч 8-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.35. Успех красно-белых оценивается в 8.30. На ничью дают коэффициент 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» 29 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Барселона» — «Севилья» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья» (29.09.2023)

Игра 8-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» начнётся 29 сентября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. В минувшем матче подопечные Хави сыграли вничью с «Мальоркой» (2:2), поскольку часто ошибались в защите.

Поскольку «Барселона» проводит по две встречи в неделю, Хави пришлось пойти на ротацию состава и предоставить отдых лидерам. В игре с «островитянами» на скамейке запасных остались Левандовски, Кунде и Кристенсен. Перестановки в тактической схеме и плохое состояние футбольного поля сказались на командном взаимодействии сине-гранатовых.

Ошибки в обороне «Барселоны» привели к тому, что на перерыв команда отправилась, проигрывая «Мальорке» со счётом 1:2. Во втором тайме подопечным Хави удалось отыграться (2:2), но им пришлось выложиться по максимуму.

Ничья с «Мальоркой» (2:2) стала второй для каталонцев в сезоне. Напомним, в 1-м туре Примеры они завершили матч с «Хетафе» со счётом 0:0. По итогу семи встреч у «Барселоны» в активе 17 очков.

Лучший бомбардир сине-гранатовых в Примере — Роберт Левандовски. Поляк забил пять мячей и записал в актив три результативные передачи. Кроме того, недавно форвард отметился важным достижением — 35 голами в 50 матчах за клуб. Это лучший результат среди игроков каталонцев в нынешнем веке.

Лидерам защиты «Севильи» предстоит решить сложную задачу — как остановить находящегося в оптимальной форме Роберта Левандовского. Но с появлением в составе красно-белых 37-летнего Серхио Рамоса их игра в обороне стала надёжнее. Хотя ветеран не выходит на поле в каждой игре, его появление в стартовом составе весьма вероятно.

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар порадовался победе в минувшем туре над «Альмерией» (5:1). Она стала второй в сезоне для его подопечных. Ранее им удалось выиграть лишь у «Лас-Пальмаса» (1:0). Наставник надеется, что пять забитых мячей помогут команде почувствовать уверенность в собственных силах.

Сине-гранатовые на домашней арене выиграли все четыре матча в сезоне с учётом всех соревнований: у «Кадиса» (2:0), «Бетиса» (5:0), «Антверпена» (5:0) и «Сельты» (3:2). «Севилья» демонстрирует прогресс, но ей далеко до оптимального состояния. Учитывая результативную игру подопечных Хави, предлагаем ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Севилья» 29 сентября 2023 года

Ничья с «Мальоркой» (2:2) в минувшем туре предоставила главному тренеру сине-гранатовых информацию о проблемах в защите. Вряд ли Хави пойдёт на эксперименты с составом в матче с сильным соперником. Скорее всего, он выставит на поле оптимальное сочетание футболистов. Результаты игр на домашней арене каталонцев наглядно демонстрируют, на что способны в атаке звёздные исполнители. Вот и поставим на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.