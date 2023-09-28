«Ростов» — «Урал». И Карпину, и Гончаренко победа нужна как воздух

Обе команды подходят к матчу в плохом состоянии, но встреча от этого не становится менее интересной и интригующей.

29 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.28. Успех екатеринбуржцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 29 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (29.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 29 сентября состоится встреча, которая откроет программу 10-го тура. На стадионе «Ростов Арена» «Ростов» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Чья стратегия окажется победной — Валерия Карпина или Виктора Гончаренко?

«Ростов» в этом сезоне сильно трясёт. В последних пяти турах он не одержал ни одной победы. Проиграл «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и московскому «Динамо» (1:2). Вничью жёлто-синие сыграли с «Балтикой» (2:2) и ЦСКА (3:3). Последние две встречи не назовёшь иначе как потерянные очки на ровном месте.

Поражения обусловлены тем, что отсутствовал из-за травмы ведущий защитник ростовчан Максим Осипенко. Его возвращение в состав придало команде заметный приток энергии. Однако для того, чтобы обыграть калининградцев и армейцев, ей банально не хватило самообладания.

В матче с «Балтикой» подопечные Валерия Карпина к 85-й минуте вели со счётом 2:0. Но они умудрились провалить концовку и пропустить два мяча. Во встрече с ЦСКА была практически идентичная картина. На перерыв жёлто-синие уходили, ведя в счёте 2:1. На второй тайм вышла совсем другая, неуверенная в себе команда.

Ругать Карпина язык не повернётся. Его подопечные демонстрируют красивый атакующий футбол, много забивают и в целом оставляют после себя приятное впечатление. Тем не менее тренеру нужно что-то делать с психологией и игрой в защите. Так просто дарить очки соперникам нельзя.

«Урал» так же, как и команда из Ростова, подходит к грядущему матчу в плохой форме. В последних четырёх встречах в чемпионате России он сыграл вничью только с «Факелом» (0:0). Уступили оранжево-чёрные сначала «Зениту» (0:4) и «Ахмату» (0:1), а затем «Краснодару» (0:2).

Суммарно в играх с петербуржцами и краснодарцами «шмели» нанесли всего лишь один удар в створ. Результативность заметно снизилась относительно первой половины сезона. Ни одного забитого мяча в четырёх матчах и крайне мало подходов к воротам соперника — это говорит о многом.

Однако стоит подчеркнуть, что в соперниках у екатеринбуржцев было много сильных клубов. И нельзя не заметить, что после феноменального старта сезона подопечных Гончаренко настиг спад. Будь у тренера больше ресурсов, картина наверняка была бы иной.

В матче с «Краснодаром» «шмели» по обыкновению грамотно сыграли в обороне. Сопернику пришлось попотеть, чтобы вскрыть надёжную защиту. Вот только у «Урала» тоже ничего не получалось в нападении. Контратаки не работали. Особенно в первом тайме.

Главный вопрос заключается в следующем — кто быстрее придёт в себя — ростовчане или екатеринбуржцы? Дать на него однозначный ответ не представляется возможным. Поэтому предлагаем сделать нейтральную ставку — на «обе забьют». Букмекерские конторы дают на это событие хороший коэффициент — 1.90.

Последние семь очных встреч всецело на стороне данного исхода. Шесть из них ознаменовались голами с обеих сторон. Другая игра проходила в Кубке России, на стадионе «Екатеринбург Арена». К предстоящему матчу клубы подойдут после пяти дней отдыха, с хорошим запасом сил.

Гончаренко наверняка уделит особое внимание тому, чтобы его подопечные прервали безголевую серию. Тем более пропускают в этом сезоне жёлто-синие нередко. В девяти матчах в РПЛ они пропустили 19 мячей — больше всех. Сами забили 13. Пока что Максим Осипенко находится в процессе набора формы. Карпин не спешит включать его в игру, опасаясь рецидива.

Тренер выделил Осипенко только шесть минут игрового времени в матче с ЦСКА. Без него в обороне у жёлто-синих полный хаос. Игорь Шалимов поделился мнением, что в матче с ЦСКА центральные защитники ростовчан временами просто отсутствовали. В его словах есть немалая доля истины.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 29 сентября 2023 года

Несмотря на то что обе команды испытывают серьёзные проблемы, игра обещает получиться очень интересной. В ней наверняка будет много интересных тактических решений и высокий темп. Исправляться необходимо как «Ростову», так и «Уралу». Велика вероятность, что матч ознаменуется голами с обеих сторон. Ростовчане очень много пропускают, но и сами забивают регулярно. Да и история очных встреч только за этот исход.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.