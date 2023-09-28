«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Неймару поучиться бы у Малкома

Скандалы вновь отвлекают бразильца от футбола. Другое дело экс-игрок «Зенита» — он просто делает свою работу.

29 сентября состоится матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.24. Шансы «Аль-Шабаба» оцениваются в 9.30. На ничью дают коэффициент 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» 29 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом за 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» (29.09.2023)

Игра 8-го тура Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» начнётся 29 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. Напряжение в матчах команд из Эр-Рияда постоянно зашкаливает. Поэтому от Неймара можно ждать очередного выплеска негативных эмоций.

Бразилец уже успел отметиться скандальным поступком во встрече с «Навбахором», когда намеренно пнул мячом в игрока соперника. Инсайдеры сообщают, что именно поведение Неймара стало поводом для его конфликта с главным тренером Жорже Жезушем после матча.

Даже появилась информация, что нападающий обратился к руководству клуба с просьбой уволить португальского наставника, но позже Неймар это опроверг. Тем не менее обстановка внутри команды далека от идеальной, что и подтверждают последние результаты.

Затем источники заявили, что Неймар планирует покинуть Саудовскую Аравию. Однако произойти это может только в конце следующего сезона. Бразилец планирует вернуться на родину и готовиться к ЧМ-2026 в составе «Сантоса».

«Лидеры» завершили вничью игры с «Навбахором» (1:1) и «Дамаком» (1:1), а в Кубке Короля обыграли со счётом 1:0 представителя первого дивизиона. Они создали несколько голевых моментов, но с реализацией возникли проблемы.

В минувшем туре Про-Лиги очередной гол забил Малком. Его агент недавно сообщил, что бразилец скучает по России и не исключает варианта с возвращением в РПЛ. Экс-футболист «Зенита» — лучший бомбардир «Аль-Хиляля» с шестью голами и двумя результативными передачами.

Весьма вероятно, что главный тренер «Аль-Шабаба» даст задание игрокам обороны уделить опеке Малкома особое внимание. «Белые львы» прибавили в последних встречах и пропустили всего один гол за два последних матча Про-Лиги.

Они обыграли «Аль-Фейху» (1:0) и «Аль-Хазм» (4:1). Шесть очков позволили улучшить положение в турнирной таблице и занять 11-е место. Отметим, что в последней встрече отметились забитыми мячами лидеры «Аль-Шабаба» Янник Феррейра Карраско и Эвер Банега. Аргентинец к дублю добавил голевой пас на бельгийца.

Пришла пора Неймару продемонстрировать свой истинный уровень, поскольку в последних встречах накопилось много претензий к нему. Весьма вероятно, что он поможет выиграть, но забить минимум один мяч «белые львы» вполне способны. Рекомендуем обратить внимание на победу «Аль-Хиляля» и «обе забьют» за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» 29 сентября 2023 года

Соперники в августе встречались в полуфинале Кубка арабских чемпионов. «Лидеры» выиграли со счётом 3:1, причём бóльшую часть матча провели в меньшинстве. Весьма вероятно, подопечные Жорже Жезуша запишут в актив три очка, но «белые львы» забьют. Вот и поставим на победу «Аль-Хиляля» и то, что обе забьют, за 2.37.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и обе забьют за 2.37.