«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Юрген Клопп притормозит Постекоглу

«Шпоры» — одна из главных сенсаций нового сезона, но что они могут противопоставить «красным»?

30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.23. Успех лондонцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 30 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (30.09.2023)

Стремительно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. На 30 сентября запланировано сразу восемь встреч 8-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В новом сезоне АПЛ «шпоры» идут без поражений. Вничью они сыграли с «Брентфордом» (2:2) и «Арсеналом» (2:2), но на выезде. Победили лилово-белые «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Борнмут» (2:0), «Бёрнли» (5:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Таким образом, они расположились на четвёртом месте в турнирной таблице.

Всё благодаря удачным решениям руководства «шпор». Оно пригласило на должность главного тренера мало кому известного ранее Ангелоса Постекоглу. Также лондонцы подписали ведущего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. В семи матчах в составе «Тоттенхэма» он забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

По итогам августа Мэддисон был признан лучшим игроком чемпионата Англии. Раскрылся он благодаря доверию со стороны Постекоглу. Наставник выстроил уникальную систему тренировок и доверительные взаимоотношения с футболистами. Эмоциональная составляющая команды изменилась в положительную сторону. Давления стало меньше.

Особое внимание Постекоглу уделяет тактическим занятиям. Он снизил их длительность, но повысил эффективность. За счёт этого рисунок футбола «Тоттенхэма» заметно изменился. Возросла результативность. В шести матчах в чемпионате Англии он забил 15 мячей, пропустив семь.

Удастся ли такому «Тоттенхэму» обыграть на домашнем стадионе «Ливерпуль»? Относительно минувшего сезона мерсисайдцы ощутимо прибавили. Сыграла свою роль грамотная селекция. На замену покинувшим команду ветеранам были приобретены очень перспективные и молодые игроки.

1-й тур АПЛ у Юргена Клоппа получился скомканным, ведь его подопечные сыграли вничью с «Челси» (1:1). Но затем «красные» вошли во вкус. Они победили «Борнмут» (3:1), «Ньюкасл» (2:1), «Астон Виллу» (3:0), «Вулверхэмптон» (3:1) и «Вест Хэм» (3:1).

За этот период времени мерсисайдцы забили столько же, сколько и «Тоттенхэм» — 15 голов. В семи из них принял непосредственное участие Мохамед Салах. Он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными пасами. Также египтянин помог своей команде обыграть ЛАСК (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, записав на свой счёт один гол.

Хорошо помогает Салаху Дарвин Нуньес. В семи встречах он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Юрген Клопп высоко оценил прогресс уругвайца. Он отметил, что за последние несколько недель форвард сделал огромный шаг вперёд. С этим трудно не согласиться.

В прошлом сезоне Нуньесу сильно докучали проблемы с реализацией. Клопп продолжал верить в нападающего, и вот, наконец, его старания начали окупаться в полной мере. Немецкий специалист нашёл способ выстроить игру через Дарвина. Уругваец стал одним из лидеров команды.

Поставить на то, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча, можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.10. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Ни в одной из 10 последних очных встреч лондонцам не удалось победить, и только в трёх из них тотал забитых мячей был меньше трёх.

За счёт летних изменений лилово-белые заметно прибавили во многих компонентах. Не исключено, что им удастся зацепиться за ничью в предстоящем матче и продлить беспроигрышную серию в АПЛ до семи встреч. Однако перехитрить опытнейшего Юргена Клоппа у Постекоглу вряд ли получится.

За много лет во главе «красных» немецкий специалист выиграл всё, что только можно. Он воспитал множество высококлассных футболистов. Нынешнее поколение выглядит весьма перспективно. Оно преуспевает во всех турнирах. Мерсисайдцы обыгрывают всех подряд и много забивают.

У «шпор» был менее тяжёлый календарь, чем у «красных». Три из четырёх побед в текущем розыгрыше чемпионата Англии они одержали над явными аутсайдерами, которые располагаются в самом низу турнирной таблицы. В другой встрече они не без везения обыграли понëсший серьёзные кадровые потери «МЮ».

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 30 сентября 2023 года

«Тоттенхэм» встал на путь прогресса. Идеи и подход Постекоглу работают. Лондонцы демонстрируют красивый результативный футбол и добывают очки. Впрочем, даже на домашнем стадионе им вряд ли удастся обыграть набравший отменный ход «Ливерпуль». Его мощная линия атаки просто не оставляет шансов соперникам. У Юргена Клоппа гораздо больше опыта в АПЛ, чем у Постекоглу. Плюс история очных встреч всецело на стороне мерсисайдцев. Поставить на то, что гости не проиграют и тотал больше 2.5 мяча, можно в «Фонбет» за 2.10, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

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