«Борнмут» — «Арсенал». Каю Хаверцу пора раскрыть талант

30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ «Борнмут» — «Арсенал». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «канониров» составляет 1.55, а шансы «вишен» оценили в 5.70. Ставки на ничью принимают за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Арсенал» 30 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Борнмут» — «Арсенал» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.35. Ставку на победу «канониров» с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Арсенал» (30.06.2023)

В последних шести очных матчах «Арсенал» не проигрывал «Борнмуту» во всех соревнованиях. В прошлом сезоне «канониры» обыграли «вишен» дважды – 3:2 и 3:0.

В субботу подопечные Артеты встретятся с «Борнмутом» на стадионе «Виталити — Дин Корт». «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, потеряв неделю назад очки в матче с «Тоттенхэмом», сыграв вничью 2:2. Перед 7-м туром «канониры» на четыре очка отстают от занимающего первое место «Ман Сити».

«Вишни» не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Они являются одной из четырёх команд, не познавших вкус побед. Увольнение Гари О'Нила и назначение Андони Ираолы не принесли результатов.

«Борнмут» набрал всего 3 очка из 18 возможных в этом сезоне. При этом он пропустил 11 голов, а забил всего пять. «Арсенал» же в шести матчах АПЛ забил 11 голов, а пропустил шесть.

Сака лидирует в этом сезоне по количеству голов за «Арсенал», забив три в шести матчах. Однако только один из этих мячей был забит с игры, а два – с пенальти. Его участие находится под вопросом из-за повреждения.

Один из главных вопросов, связанных с «Арсеналом» — кто из вратарей начнёт матч. Давид Райя выступал во встрече с «Тоттенхэмом», но пропустил два гола. Вместо него в игре с «вишнями» может выйти Аарон Рамсдейл.

«Борнмут» не забивает много голов в этом сезоне, но нападающий Доминик Соланке лидирует в списке бомбардиров с тремя голами. На его счету 60% мячей, забитых «Борнмутом» в этом сезоне.

В минувшем розыгрыше «канониры» выиграли оба матча с «Борнмутом» в лиге и должны одержать ещё одну победу над «вишнями» в эти выходные. Подопечным Артеты нужно догонять «Ман Сити», а встреча с удобным соперником идеально подходит для набора очков. Предлагаем поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.40.

Главный тренер на днях высказался по поводу Кая Хаверца. Он сказал, что пытается помочь футболисту, верит, что его талант вот-вот раскроется. Поэтому он готов вновь дать ему время на поле, чтобы он поверил в себя.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.40.