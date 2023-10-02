«Наполи» — «Реал». Хвича на спаде, Беллингем — на подъёме

В текущей форме неаполитанцам не обыграть мадридцев даже на домашнем стадионе.

3 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.55. Успех неаполитанцев оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Наполи» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» (03.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди — евроарена. 3 октября состоится восемь встреч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе «Наполи» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ещё до окончания минувшего сезона стало известно, что летом «Наполи» поменяет главного тренера. Должность занял Руди Гарсия, уволенный из «Аль-Насра». В семи матчах в чемпионате Италии под его руководством партенопейцы проиграли только «Лацио» (1:2). Вничью они сыграли с «Дженоа» (2:2) и «Болоньей» (0:0).

Победили неаполитанцы «Фрозиноне» (3:1), «Сассуоло» (2:0), «Удинезе» (4:1) и «Лечче» (4:0). Кроме того, они обыграли «Брагу» (2:1) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Результаты довольно неплохие, но поводов для оптимизма у «Наполи» в преддверии предстоящего матча немного.

Во-первых, в соперниках у команды не было ни одного клуба из топ-6 Серии А. Во-вторых, футбол подопечных Руди Гарсии оставляет желать лучшего. Ещё с конца прошлого сезона у партенопейцев наблюдается спад. Они проиграли почти все большие матчи в первенстве и вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/4 финала «Милану» (0:1 и 1:1). За лето мало что изменилось.

По-прежнему мало забивает один из лидеров команды Хвича Кварацхелия, номинированный на «Золотой мяч». За последние полгода он записал на свой счёт всего лишь один гол. Защитники адаптировались к стилю игры грузина и наловчились его останавливать.

Хвича продолжает приносить пользу, но всё чаще в качестве ассистента. В матче последнего тура с «Лечче» Кварацхелия отметился результативной передачей, которая стала для него третьей в шести встречах в Серии А. Таким образом, грузин закрепил за собой звание лидера команды по голевым пасам в текущем сезоне.

«Реал», в отличие от «Наполи», относительно минувшего сезона значительно прибавил. Летом он точечно усилил состав, подписав очень талантливого полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу и нападающего сборной Испании Хоселу.

Карло Анчелотти изменил схему, выстроив игру «сливочных» через Беллингема. Англичанин моментально освоился и с ходу начал доказывать, что «сливочные» не напрасно потратились на его трансфер. В семи матчах в чемпионате Испании хавбек отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

За этот период времени потеряли очки мадридцы только в игре с «Атлетико» (1:3), на выезде. Много времени на исправление Анчелотти не потребовалось. Он оперативно провёл работу над ошибками и вернул «Реал» в победное русло. Разгромив в матче последнего тура «Жирону» (3:0), мадридцы поднялись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Также «сливочные» обыграли «Унион» (1:0) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Главным героем матча стал Беллингем. Он забил победный гол на 90+4-й минуте. Скорее всего, порадует результативностью Джуд и в грядущем матче.

Поставить на победу мадридцев можно в «Фонбет» с коэффициентом — 2.55, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Три из четырёх очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничьей — 1:1. Несмотря на то что матч состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона», «сливочные» выглядят фаворитами.

Встреться команды на групповом этапе минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, у неаполитанцев были бы шансы. Тогда они демонстрировали феноменальную доминирующую игру, очень много забивали и побеждали всех без разбора. Сейчас они менее опасны.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года

С середины прошлого сезона «Наполи» стал регрессировать. Он перестал обыгрывать сильных соперников. Форма некоторых ведущих игроков, в частности Кварацхелии, ухудшилась. «Реал», напротив, за счёт летних усилений заметно прибавил. Новички, в особенности Беллингем, дают результат. История очных встреч и результаты выступлений в этом сезоне также свидетельствует в пользу «сливочных». Поставить на победу «Реала» в «Фонбет» можно за 2.55, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.55.

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