«Ак Барс» – «Авангард». Александр Радулов теряет авторитет

Нападающий не забивает в 11 матчах подряд. Эта игра будет настолько вязкой и плотной, что у него вновь не будет шанса.

5 октября состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы омичей оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» – «Авангард» 5 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. На победу казанцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.55. Ставки на победу в матче омичей идут за 2.45 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» (05.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока в Лиге конференций и Лиге Европы все замерли в ожидании 2-го тура группового этапа, в КХЛ нас ждёт не менее интересный по накалу матч. «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет принимать «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Оба клуба далеки от идеальных кондиций.

Казанцы занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, опережая омичей на два очка. «Барсы» неплохо проявляют себя в атаке – за 13 игр они забросили 42 шайбы. В свою очередь «ястребы» забили всего 29 голов в 12 матчах. Расклад сил явно не в пользу гостей, но они готовы с этим поспорить.

Подопечные Билялетдинова отлично выступают на домашней арене. В текущем сезоне они провели девять матчей, выиграв семь из них. Правда, стоит отметить, что все остальные команды Востока провели как минимум на две игры дома меньше. В «Ак Барсе» в первую очередь выделяются четверо нападающих. Шипачёв и Радулов набрали по 12 очков, а Яшкин и Кагарлицкий – по 11.

Странно, что с такими звёздами в атаке у «барсов» образовались проблемы. Они проиграли три из пяти последних матчей. Подопечные Билялетдинова уступили минскому «Динамо» (2:3), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Северстали» (1:4). Наиболее интересна последняя игра. Наставник череповчан Андрей Козырев сказал после встречи, что казанцы выглядели на порядок хуже его клуба. С этим согласился тренер «Ак Барса».

В первую очередь есть вопросы к потерям, которых было у «барсов» очень много. Именно этим должен заняться Зинэтула Хайдярович. Александр Радулов разучился забивать. Форвард не может поразить ворота на протяжении 11 матчей в КХЛ. Он явно испытывает давление. Возрастному хоккеисту с годами становится сложнее играть на высоком уровне.

Ещё хуже дела у «Авангарда», который начинал регулярный сезон с длительной серии домашних выступлений, но, как только команда отправилась в выездное турне, тут же образовались проблемы. С ходу омичи потерпели четыре поражения подряд. За это время они проиграли «Сибири» (3:4), «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (1:5) и московскому «Динамо» (0:6). Болельщики были возмущены такими результатами.

Правда, затем «ястребам» удалось наладить игру. Следующие две встречи они выиграли. Сначала омичи победили «Куньлунь» (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил самый результативный нападающий «Авангарда» Спунер за 11 секунд до сирены. В последнем матче подопечные Кравца обыграли с минимальным преимуществом «Торпедо» — 1:0. Единственную шайбу на восьмой минуте забросил Денис Венгрыжановский.

Говорит ли это о том, что кризис в «Авангарде» закончился? Покажет как раз матч с «Ак Барсом». Игры между этими командами постоянно получаются напряжёнными. Три последние очные встречи выигрывали казанцы, но два раза после овертайма. 9 из 10 игр завершались либо за пределами основного времени, либо с разницей в одну шайбу.

Всё это лишний раз доказывает, что борьба между этими клубами получается равной. Есть смысл поставить на победу любой команды с разницей в одну шайбу за коэффициент 3.60 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» – «Авангард» 5 октября 2023 года

«Ак Барс» проиграл три из пяти последних встреч. Вряд ли подопечные Билялетдинова думают о том, как бы забить побольше. В первую очередь им нужна победа, благодаря которой они закроют рты критикам. «Авангард» хоть и выиграл с трудом две последние встречи, но никто не забыл о четырёх подряд поражениях. Стоит отметить, что 9 из 10 последних очных встреч завершились либо после основного времени, либо с разницей в одну шайбу. В то, что игра закончится вничью, верится с трудом, а вот победа с преимуществом в один гол выглядит наиболее вероятным исходом. Поставить на это можно в «Фонбет» за 3.60, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа любой команды с преимуществом в одну шайбу за 3.60.

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