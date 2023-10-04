«Будё-Глимт» — «Брюгге». Никита Хайкин тоже ошибается

Этот матч будет ориентирован на атаку, а голкиперов ждёт много работы.

5 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Брюгге». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «свёрл» можно с коэффициентом 2.60. Шансы чёрно-синих оценили тоже в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Брюгге» 5 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Будё-Глимт» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют «свёрла», сыграет коэффициент 1.20. Гол чёрно-синих также доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Брюгге» (05.10.2023)

Пришло время для 2-го тура группового этапа Лиги конференций. В этом турнире также не обошлось без участия российских футболистов. 5 октября 2023 года «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным будет принимать на стадионе «Аспмюра» «Брюгге». Начало встречи не ранее 19:45 мск.

«Свёрла» в последние годы серьёзно прогрессировали, показывая футбол высокого уровня. В сезоне-2021/2022 Лиги конференций команда добралась до 1/4 финала, уступив «Роме» по сумме двух матчей – 2:5. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Будё-Глимт» вышел в плей-офф квалификации, но обидно проиграл загребскому «Динамо» (1:0, 1:4 д. вр.).

В этом сезоне «свёрла» прошли квалификацию в Лигу конференций, причём без вопросов. Сначала клуб выиграл у «Богемианса» (3:0, 4:2), а затем два раза подряд разгромил «Пюник» (3:0, 3:0). Пришлось немного помучиться с «Сепси» (2:2, 3:2 д. вр.), но результат был добыт. В каждом из этих матчей ворота защищал россиянин Никита Хайкин. В итоге за шесть встреч отбора он пропустил шесть мячей – неплохо.

В 1-м туре группового этапа Лиги конференций «свёрла» сыграли вничью с «Лугано» со счётом 0:0 на выезде. Вновь серьёзно выручил Хайкин. Он совершил пять сейвов, благодаря чему спас команду от поражения. Соперник выглядел лучше в нападении и уверенно создавал моменты.

Если брать во внимание все соревнования, то можно заметить, что «Будё-Глимт» не проигрывает на протяжении 11 матчей. На своём поле клуб уступил только в 1 из 10 встреч. За этот отрезок четыре победы были одержаны всухую. Всего в этом сезоне Никита провёл в воротах 33 матча, «на ноль» — 13 из них, а суммарно пропустил 37 голов.

Недавно «свёрла» вышли в финал Кубка Норвегии, обыграв «Волеренгу» со счётом 4:2. В чемпионате страны «Будё-Глимт» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Амаль Пеллегрино возглавляет список лучших бомбардиров Элитсерии. Он забил 22 гола в 23 встречах первенства.

«Брюгге» тоже в хорошей форме. Команда также прошла квалификацию в Лигу конференций. Сначала бельгийский клуб прошёл «Орхус» (3:0, 0:1), а после этого два раза подряд разгромил «Акюрейри» (5:1, 5:1). В заключительных матчах отбора чёрно-синие выиграли у «Осасуны» (2:1, 2:2).

Подопечные Ронни Дейла в 1-м туре Лиги конференций сыграли вничью с «Бешикташем» (1:1). Команда повела в счёте на 77-й минуте, но за две минуты до конца основного времени пропустила обидный гол. Неплохо идут дела у «Брюгге» и в чемпионате Бельгии. Команда находится на четвёртом месте, отставая от лидирующего «Юниона» на три очка. Клуб является самым результативным в лиге – забил 22 гола – больше остальных.

Однако у подопечных Ронни Дейла есть проблемы в обороне, которая не выглядит надёжной. В 10 последних встречах чёрно-синие стабильно пропускали минимум гол, но и забивали в ответ. Ещё интереснее то, что вот уже четыре матча подряд «Брюгге» играет вничью с одинаковым счётом 1:1. Каждый раз клуб забивал во втором тайме.

Каким бы великолепным голкипером ни был Никита Хайкин, но в двух из трёх последних встреч он пропускал ровно по два мяча. К счастью, его команда забивала ещё больше. У «Брюгге» тоже непорядок с защитой, которая очень часто пропускает. Зато в нападении чёрно-синие преуспевают. Мы считаем, что эта игра получится результативной и обе команды забьют больше 1.5 мяча. Поставить на такой исход можно за 3.70.

Прогноз и ставки на матч «Будё-Глимт» — «Брюгге» 5 октября 2023 года

Оба клуба настроены на результативный футбол, их оборона допускает ошибки в обороне, зато атака справляется на ура. Никита Хайкин достоин только похвалы, но выручать всегда он не в силах. Чемпионат Норвегии очень агрессивный, нацеленный на голы, поэтому ему не впервой работать в таком темпе. Мы считаем, что обе команды смогут забить минимум два мяча, а победит сильнейший.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.70.