ЦСКА – СКА. Фёдоров переживает взлёт, а Ротенберг – падение

6 октября состоится матч КХЛ ЦСКА – СКА. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Шансы петербуржцев также оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – СКА 6 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – СКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.90. Ставки на победу в матче петербуржцев также идут за 1.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – СКА (06.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В регулярном сезоне КХЛ интриг становится всё больше, лидеры пытаются вернуться в верхнюю часть таблицы, а признанные перед стартом розыгрыша аутсайдерами команды удивляют. 6 октября 2023 года на «ЦСКА-Арене» состоится армейское дерби – ЦСКА принимает СКА. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Москвичи оставляли о себе плохое впечатление с момента старта сезона КХЛ. Лишь недавно у команды наладилась игра, но надолго ли её хватит? После 14 матчей подопечные Фёдорова занимают шестое место. Они набрали 15 очков, выиграв 50% встреч. Команда неприлично, по собственным меркам, много пропускает – 30 голов, но забила 44.

ЦСКА долгое время чередовал победы с поражениями, но если выигрывал один матч, то проиграть мог два подряд. Последний раз армейцы уступили «Северстали», после чего победили в трёх встречах кряду, причём сделали это в невероятном формате. Сначала подопечные Фёдорова крупно обыграли «Сочи» со счётом 7:1.

Никто не ожидал, что они смогут провести два таких матча подряд, но в следующей встрече ЦСКА выиграл у «Витязя» с ещё более крупным счётом – 9:1. Интересно, что автором единственного дубля стал Абрамов, остальные голы забивали разные хоккеисты. Также ассист сделал голкипер армейцев – Иван Федотов. Тренер не стал торопить события и в интервью отметил, что радоваться рано.

На таком же высоком уровне ЦСКА смог провести ещё одну встречу – разгромил «Барыс» со счётом 4:0. Таким образом подопечные Фёдорова, которые попали под волну критики с начала сезона, забросили 20 шайб в трёх последних матчах. Они уверенно отыграли в обороне, пропустив всего два гола – невероятно!

Хуже идут дела у СКА. Команда находится вне зоны плей-офф – на 10-й строчке в таблице Западной конференции. В 13 матчах петербуржцы выиграли шесть раз. Основную часть очков армейцы с Невы набрали в гостевых встречах. Они провели на выезде девять игр, в пяти из которых побеждали.

Подопечных Ротенберга не назовёшь стабильной командой. Они недавно попали в чёрную полосу, уступив в пяти встречах подряд, но затем исправились, победив в четырёх играх кряду. За это время СКА обыграл «Северсталь» (4:1), «Амур» (4:0), «Адмирал» (2:1) и «Сибирь» (3:0). Уровень соперников был намного ниже, чем у петербургского клуба, поэтому хвастаться особенно нечем.

Два последних матчах СКА проиграл. Сначала уступил «Сочи» (4:5). Мичков был очень мотивирован и не просто забил гол, но и сделал два ассиста. Напомним, Матвея не хотел выпускать на лёд Роман Ротенберг, поэтому он снова отправился в аренду к «Сочи». Получается, СКА наказал свой же хоккеист.

В последней игре армейцы потерпели поражение от минского «Динамо» (2:4). Причём петербуржцы вели 2:0, но затем стали допускать большое количество брака и пропустили четыре гола. Недавно СКА усилился голкипером Никитой Серебряковым из «Адмирала». Контракт рассчитан на четыре года.

В двух последних очных встречах ЦСКА выигрывал у СКА — 7:3 и 3:0. Есть хороший шанс увеличить эту серию до трёх матчей. Москвичи выглядят гораздо интереснее, у них лучше результаты на дистанции, а также 20 заброшенных шайб в трёх минувших матчах. У петербуржцев наоборот – два поражения. Ещё на стороне Фёдорова поддержка трибун. Рекомендуем поставить на победу ЦСКА за 2.55.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – СКА 6 октября 2023 года

ЦСКА перетерпел всю критику из-за неудовлетворительных результатов и воспрянул духом. Команда выиграла три последние встречи с общим счётом 20:2. У неё почти идеально функционирует каждая линия. СКА выглядит намного хуже, проиграв два матча кряду и испытывая трудности с сильными соперниками. Особенно тяжело будет подопечным Ротенберга на выезде, ведь «ЦСКА-Арена» погонит свою команду вперёд.

Ставка: победа ЦСКА за 2.55.