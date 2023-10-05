«Металлург» — «Салават Юлаев». Андрей Разин непредсказуем

6 октября состоится матч КХЛ «Металлург» – «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы уфимцев оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» – «Салават Юлаев» 6 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Салават Юлаев» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. На победу магнитогорцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.70. Ставки на победу в матче уфимцев идут за 2.17.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Салават Юлаев» (06.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Наблюдаем за регулярным сезоном КХЛ. 6 октября 2023 года «Металлург» Магнитогорск на «Арене-Металлург» будет принимать «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Игра «лис» оставляет только хорошие впечатления, а вот результаты уфимцев держат болельщиков в напряжении.

«Магнитка» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции и остаётся самой результативной здесь, забросив 46 шайб. «Металлург» выиграл 10 из 15 встреч текущего сезона. Ближайшего преследователя клуб опережает на четыре очка. На своём льду «лисы» провели пока только шесть матчей, одержав пять побед.

Андрей Разин принял команду после окончания прошлого сезона, покинув «Северсталь». Многие опасались, что он не справится с работой в «Магнитке», но тренер быстро нашёл взаимопонимание с составом и вывел команду на высокий уровень. «Металлург» выиграл три последние встречи.

Он обыграл как раз «Салават Юлаев» со счётом 1:0, затем победил два раза подряд «Нефтехимик» (8:3 и 3:1). Разин из-за двух спаренных матчей пошёл на изменения и поставил в ворота Александра Судницина. После второй игры наставник отметил, что пропустили курьёзный гол, но вратарь отыграл на отлично. Сколько ещё сюрпризов в рукаве у тренера «лис»?

«Салават Юлаев» начал сезон плохо и после 13 матчей занимает восьмое место в таблице Востока. За это время команда выиграла только семь раз. Уфимцы забивают мало, но зато хорошо держатся в обороне, пропустив 24 гола – лучший показатель в конференции.

Подопечным Виктора Козлова не хватает стабильности. Они не выигрывали в этом сезоне больше трёх встреч подряд, но и не уступали более чем в двух кряду. Сразу после поражения от «Металлурга» (0:1) «зелёные» проиграли новичку КХЛ «Ладе» со счётом 2:3. Реабилитировался «Салават Юлаев» в последней игре, разгромив «Трактор» — 4:0.

Знаменательной получилось встреча для защитника уфимцев Евгения Бирюкова. Он впервые за 3 года и 21 день забросил шайбу. Хоккеист в интервью после игры отметил, что такая безголевая серия на него не давила так, как сын, который постоянно спрашивал, когда его отец забьёт. Наконец-то это случилось!

Для усиления обороны недавно «Салават Юлаев» подписал контракт с канадцем Николя Мелошем. Бóльшую часть карьеры он провёл в АХЛ, и его опыт обязательно поможет Виктору Козлову. Кроме того, защитник выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».

Андрей Разин умело пользуется ротацией, он построил практически идеальную стратегию, а его порой неоднозначные решения помогают запутать соперников. Уфимцы привыкли набирать очки за счёт своей стабильности, но в этом сезоне её нет. Особенно тяжело клубу Козлова приходится в гостях. Мы рекомендуем поставить на победу «Металлурга» за 2.20, который как минимум лучше по последним результатам.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Салават Юлаев» 6 октября 2023 года

«Магнитка» выиграла четыре последние встречи дома, а Андрей Разин умело задействует всех хоккеистов, поддерживая их форму. Команда несётся вперёд при поддержке болельщиков, она лидирует и не собирается сбавлять ход. В то же время у «Салавата Юлаева» прослеживаются проблемы, которые руководство пытается залатать легионером, а возможно, и не одним. В этой игре уфимцев не ждёт ничего хорошего.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.20.