«Реал» — «Осасуна». Сломить команду Анчелотти могут единицы

Пока только «Атлетико» удавалось обыграть «сливочных» в этом сезоне. Памплонцы не из числа тех, кто сможет повторить это.

7 октября состоится матч 9-го тура Ла Лиги «Реал» — «Осасуна». Начало игры — в 17:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы памплонцев оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Осасуна» 7 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «сливочные», сыграет коэффициент 1.05. Гол красных доступен с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» (07.10.2023)

После напряжённого 2-го тура Лиги чемпионов возвращаемся на внутреннюю арену, где нас ожидают не менее интересные события. 7 октября 2023 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Осасуну». Начало встречи запланировано на 17:15 мск. Поможет ли гостям усталость «сливочных»?

Подопечные Анчелотти лидируют в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Команде необходимо выигрывать каждый следующий матч, пока «Барселона» первой не допустит осечку. В этом сезоне мадридцы уступили только в одном из восьми матчей – «Атлетико» (1:3).

Всего «Реал» победил в 9 из 10 встреч с учётом всех соревнований. В семи из них «сливочные» забивали минимум два мяча. У подопечных Анчелотти отличная статистика домашних матчей — они выиграли все четыре встречи текущего сезона во всех турнирах. Сейчас победная серия «сливочных» составляет три игры.

За этот отрезок они обыграли «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирону» (3:0) и недавно победили «Наполи» со счётом 3:2 в Лиге чемпионов. Перебравшийся в «Реал» летом Беллингем вновь стал главным героем. Он забил гол и отдал результативную передачу. В Примере Джуд записал в актив шесть мячей и два ассиста.

Беллингем был номинирован на приз лучшему игроку недели ЛЧ. Сезон только начался, но англичанин уже выглядит равноценной заменой ушедшему Бензема. Легенда «Реала» Хорхе Вальдано похвалил талантливого футболиста. Он сказал, что когда Джуд на поле, то решения принимаются с большей ясностью. Отдельно он отметил интеллект 20-летнего полузащитника.

Не остался в стороне и Фабио Капелло. По словам бывшего тренера «сливочных», Беллингема невозможно остановить и с каждым днём он становится только лучше. С этим сложно не согласиться.

«Осасуна» находится в середине турнирной таблицы Ла Лиги – на 10-й строчке. Интересно, что бóльшую часть очков команда набрала на выезде. В гостях она провела четыре встречи, выиграв три из них. За это время красные победили «Сельту» (2:0), «Валенсию» (2:1) и «Алавес» (2:0). Уступили они в упорной борьбе «Хетафе» (2:3).

Подопечные Хагобы Аррасате имели шанс поучаствовать в еврокубках, но не прошли квалификацию в Лиге конференций, уступив по сумме двух встреч «Брюгге» (1:2, 2:2). После этой неудачи «Осасуна» захандрила и провела четырёхматчевую безвыигрышную серию, потерпев три поражения. Прервать её удалось только в последней игре, победив «Алавес» — 2:0.

«Реал» немного вымотался в матче с «Наполи», наверняка Анчелотти предоставит немного времени на отдых основным футболистам. Но даже с полурезервным составом и усталостью от плотного календаря «сливочные» выглядят намного интереснее «Осасуны». Поэтому предлагаем ставку на победу мадридцев и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Осасуна» 7 октября 2023 года

«Сливочные» пока проиграли только в мадридском дерби в этом сезоне, выиграв все остальные матчи. Конечно, футболисты, сыгравшие с «Наполи», устали, и им требуется отдохнуть, но в Ла Лиге ситуация напряжённая. Если Анчелотти не готов пропустить «Барселону» вперёд, то должен грамотно подготовиться к игре с «Осасуной», которая ничем особенным не выделяется, но может преподнести сюрприз. Возьмём победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.