«Реймс» — «Монако». С Головина нужно брать пример

7 октября состоится матч 8-го тура Лиги 1 «Реймс» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Реймса» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Реймс» — «Монако» 7 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реймс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» (07.10.2023)

Лига 1 стартовала непривычно. В группе лидеров нет «ПСЖ», что, безусловно, добавляет интриги. 7 октября состоятся две встречи 8-го тура. В самой поздней из них померяются силами «Реймс» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Подопечные Уилла Стилла располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В семи матчах он уступил только «Марселю» (1:2) и «Бресту» (1:2). В обоих случаях «Реймс» местами смотрелся предпочтительнее соперников.

Также клуб сыграл вничью с «Метцем» (2:2). Победил он «Клермон» (2:0), «Монпелье» (3:1), «Лилль» (2:1) и «Лион» (2:0). За этот период команда забила 13 мячей, а пропустила восемь. В чём же кроется главный секрет её успеха и сенсационного подъёма в верхнюю часть турнирной таблицы?

Всё благодаря очень перспективному тренеру — Уильяму Стиллу. Он ещё в середине прошлого сезона доказал, что способен на уникальные вещи. В 14 первых встречах под его руководством «Реймс» не потерпел ни одного поражения. Летом клуб пережил некоторые кадровые перемены и по новой начал обыгрывать всех без разбору.

Отличительной чертой Стилла является наличие богатого опыта видеоаналитики, а также пристрастие к футбольному симулятору Football Manager. Бельгиец заявлял о том, что это помогает ему в реальной карьере. Сомневаться не приходится. С, откровенно говоря, средним составом специалист творит чудеса.

«Монако», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В семи матчах он уступил только идущей на втором месте «Ницце» (0:1). В целом выиграли «орлята» по делу. Они нанесли больше ударов, в том числе в створ, и смотрелись активнее. Однако есть одно «но».

К 60-й минуте монегаски могли бы вести со счётом 2:0. Не реализовал сразу два пенальти нападающий Фоларин Балогун. Забей он хотя бы один мяч, игра наверняка приобрела бы совсем другой оборот. «Ницца» забила победный гол лишь в компенсированное ко второму тайму время — на 91-й минуте.

Впрочем, обидное поражение никак не отразилось на подопечных Ади Хюттера. В матче последнего тура они победили «Марсель» (3:2). И это несмотря на отсутствие одного из лидеров команды — Александра Головина. Он не смог принять участия во встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее, в игре 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» Головин дебютировал в качестве капитана команды. Он получил повязку на 66-й минуте после того, как Виссам Бен-Йеддер был заменён. В том матче россиянин отметился голом и результативной передачей. Забитый мяч стал для него вторым в этом сезоне.

Спортивный директор монегасков отметил, что полузащитнику пошло на пользу возвращение в Россию во время недавней международной паузы. Головин получил приглашение и на октябрьские сборы. Он выразил надежду, что болельщики поддержат национальную команду — а она приложит все усилия для того, чтобы фанаты остались довольны.

Но вернёмся к предстоящему матчу. Выявить в нём фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды пребывают на подъёме и одерживают одну результативную победу за другой. Предлагаем сделать нейтральную ставку на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.84.

Монегаски в семи матчах в чемпионате Франции забили 18 мячей — больше всех. В шести из них (три забитых мяча и столько же голевых пасов) принял участие заметно прибавивший при Ади Хюттере Такуми Минамино. Всё бы ничего, но и сами монегаски пропустили немало — 10 голов. И если бы не талантливый голкипер Филипп Кён, то пропустили бы ещё больше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Монако» 7 октября 2023 года

На наш взгляд, у команд примерно равны шансы на победу. У обеих топовые тренеры, мощные линии атаки, но не хватает надёжности в обороне. На двоих в семи матчах в Лиге 1 «Реймс» и «Монако» забили 31 гол, а пропустил 18. Есть все основания полагать, что грядущая встреча получится результативной и ознаменуется голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.