«Спартак» — ЦСКА. Время Абаскаля подходит к концу? Пора звать Черчесова!

Испанский тренер не справился. Победа в предстоящем матче вряд ли спасёт его от увольнения.

8 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-белым: поставить на победу «гладиаторов» можно с коэффициентом 2.24. Успех армейцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют «гладиаторы», сыграет коэффициент 1.20. Гол армейцев доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (08.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 8 октября состоятся четыре встречи 11-го тура. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в московском дерби померяются силами «Спартак» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В последних семи матчах в РПЛ «Спартак» победил только пребывающий в жутком кризисе «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Также он сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Уступили красно-белые «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:4). До кучи, недавно они с разгромным счётом проиграли «Динамо» (0:3) в Кубке России.

Бросается в глаза полное отсутствие надёжности в обороне. В матчах с «Ахматом» и «Динамо» в РПЛ «народная команда» не пропустила по большей части благодаря стараниям Александра Селихова и Александра Максименко. На двоих голкиперы совершили в этих двух встречах 12 сейвов.

Отсутствие крепости в защите — важная, но не единственная проблема «Спартака». Очень много вопросов накопилось к Гильермо Абаскалю касательно выбора основного состава, ротации и использования футболистов на поле. Многие игроки, в частности Александр Соболев, сильно регрессировали.

Бывший футболист красно-белых Андрей Пятницкий поделился мнением, что, даже если «Спартак» победит ЦСКА, отставка Абаскаля неминуема. Он отметил, что действия испанского специалиста непонятны. Также Пятницкий обратил внимание на нестабильность «народной команды», отметив, что это худшее, что может быть в спорте.

Не остался в стороне шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов. По его словам, Абаскаль уже ничего не сможет исправить. Также, по словам экс-голкипера красно-белых, с командой справился бы Станислав Черчесов. Он отметил, что у бывшего тренера сборной России есть огромный опыт и он наверняка привнёс бы в команду что-то новое и стабильное.

У ЦСКА результаты выступлений в последних семи матчах в РПЛ лучше, но не сильно. За этот период времени он победил лишь «Сочи» (3:1) и «Балтику» (1:0). Много ничьих — с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2) и «Ростовом» (3:3). Уступили армейцы «Динамо» (1:2) на выезде.

Красно-синим сильно портят жизнь травмы. В лазарете пребывают сразу два важных защитника — Илья Агапов и Игорь Дивеев. Владимир Федотов вынужден использовать на их амплуа хавбека — Максима Мухина. Ранее наставник неоднократно выпускал его на позиции вингера. Полузащитник даже отметился дублем в игре 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:1).

Несмотря на старания опытнейшего Игоря Акинфеева, пропускает ЦСКА довольно много. В последних семи встречах — 10 мячей. Выручает Федотова хорошая результативность. Временами у его подопечных, конечно, всплывают проблемы с реализацией моментов, но это происходит сравнительно редко.

Другое дело, что на выезде армейцы очень уязвимы. В последних 20 встречах в чемпионате России в гостях они одержали только семь побед и шесть раз сыграли вничью. На домашнем стадионе красно-синие выступают гораздо собраннее и увереннее.

При таком раскладе выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У «Спартака» хуже результаты, но матч состоится на его домашней арене. «Народная команда» наверняка приложит все силы для того, чтобы извиниться перед болельщиками и исправиться за два разгромных поражения подряд.

Поэтому предлагаем сделать ставку на ОЗ + ТБ за коэффициент 2.03. У обеих команд проглядываются серьёзные проблемы оборонительного характера. Особенно это касается красно-белых. В последних семи турах в РПЛ они пропустили 12 мячей, в то время как забили только пять.

Не исключено, что и в этот раз «народная команда» проиграет. На Абаскаля оказывается огромное давление, и тренер с ним не справляется. Он принимает опрометчивые решения, которые не приносят пользы. Команда демонстрирует посредственную безыдейную игру и терпит сокрушительные неудачи. Выводы напрашиваются сами собой.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года

На домашнем стадионе у «Спартака» есть хорошие шансы реабилитироваться за два провала подряд. ЦСКА не лучшим образом выступает на выезде. Плюс он ослаблен важными кадровыми потерями. С другой стороны, у армейцев всё в порядке в атаке. Да и рисунок футбола у них будет получше, чем у красно-белых. Полагаем, голы будут с обеих сторон, и немало. На двоих клубы пропустили в 10 матчах в РПЛ 31 мяч. Забили ещё больше — 34.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.