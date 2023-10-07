«Ахмат» — «Рубин». Ромащенко и Рахимов стоят друг друга

Забитые мячи даются командам с большим трудом, поэтому игра вряд ли будет результативной.

8 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.98. Успех казанцев оценивается в 3.64. На ничью дают коэффициент 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин» 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Ахмат» — «Рубин» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (08.10.2023)

Игра 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин» начнётся 8 октября на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. Подопечные Рашида Рахимова в минувшем матче Кубка России проиграли «Уралу» (0:2). Неужели главный тренер казанцев близок к отставке?

На пресс-конференции после игры Рахимов чётко разобрал пропущенные мячи и указал на тактические ошибки — помог опыт работы в качестве телевизионного эксперта. Пока руководство «Рубина» поддерживает тренера, но результат встречи в Грозном может многое изменить, ведь часто отставки случаются перед паузой на матчи сборных.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Рахимова набрали четыре очка. Они выиграли у «Факела» (1:0), а матч с «Динамо» (2:2) завершили вничью. Проиграли они «Пари НН» (1:2), «Зениту» (0:3) и «Краснодару» (0:2). С девятью очками в активе «Рубин» занимает 13-е место в таблице.

В игре с «Ахматом» Рахимов, весьма вероятно, даст задание защитникам внимательно опекать форварда Мохамеда Конате. Нападающий забил три мяча и является лучшим бомбардиром грозненцев в РПЛ.

В недавнем интервью агент футболиста Дмитрий Селюк рассказал, что Конате не планирует продлевать контракт с «Ахматом». Форвард хочет прогрессировать в одном из европейских чемпионатов. Иначе он может потерять мотивацию, что, по словам Селюка, произошло с некоторыми игроками «Зенита» и «Спартака».

Поэтому форвард постарается сыграть полезно для команды, чтобы привлечь к себе внимание потенциальных работодателей. Для главного тренера «Ахмата» наличие на острие атаки мотивированного футболиста — несомненный плюс.

Грозненцам необходимо исправлять ситуацию в РПЛ. Они набрали всего шесть очков в пяти последних встречах. Победили «Урал» (1:0), а матчи со «Спартаком» (0:0), «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1) завершили вничью. Уступил «Ахмат» «Балтике» со счётом 0:1. Таким образом, каждая игра закончилась тоталом меньше 2.5 мяча.

«Ахмат» и «Рубин» действуют осторожно в последних встречах РПЛ. Футболисты стараются избегать малейшего риска и сосредоточены на надёжной игре в защите. Подтверждают это результаты последних пяти матчей грозненцев в РПЛ — в каждом забивалось не более двух голов. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Рубин» 8 октября 2023 года

Рашид Рахимов находится в сложной ситуации из-за слабых результатов «Рубина» в РПЛ и Кубке России. Вряд ли тренер решится выбрать атакующую схему. В «Ахмате» Мирослав Ромащенко выстроил крепкую защиту, которая редко допускает ошибки. Да и на позиционное нападение рассчитывать сложно: 12 мячей забили в чемпионате грозненцы, а казанцы — всего 10. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.86.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.86.