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«Барыс» — «Динамо» Москва, прогноз на матч КХЛ 11 октября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Барыс» — «Динамо». Кудашов усвоил урок Ларионова
Николай Павлов
«Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ
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Главный тренер бело-голубых привёл команду в порядок после поражения от «Торпедо».

11 октября состоится матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.92. Шансы астанинцев оценили в 3.22. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 11 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Барыс» — «Динамо» М получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если выиграют в матче «снежные барсы», сыграет коэффициент 2.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М (11.10.2023)

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11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 11 октября 2023 года «Барыс» сыграет с московским «Динамо» на стадионе «Барыс Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск. Андрей Скабелка покинул пост наставника «снежных барсов», провалив выездную серию. Сумеет ли новый тренерский штаб исправить ситуацию?

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Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, перед которым поставлена задача вывести астанчан в плей-офф. Пока они находятся на 10-м месте Восточной конференции, набрав 13 очков по итогу 16 встреч.

Дебют Мамбеталиева в новой должности состоялся в матче с «Трактором», который «снежные барсы» выиграли со счётом 2:1. Таким образом, они прервали серию из пяти поражений подряд, во время которой уступили «Адмиралу» (2:3 Б), «Сибири» (1:2), минскому «Динамо» (0:3), ЦСКА (0:4) и «Витязю» (2:3 ОТ). Отметим, что все встречи завершились тоталом меньше 4.5 шайбы в основное время.

Главный тренер «Барыса» произвёл некоторые изменения в составе, направленные на улучшение игры в обороне. Кардинальные меры явно напрашивались, ведь 51 пропущенная шайба за 16 матчей — это много. На Востоке защита хуже только у «Нефтехимика» (59 голов пропущено).

Зато к атаке «Барыса» нет особых претензий. Многое решает опытная бригада по реализации численного преимущества, которой руководит Райли Барбер. В его активе шесть шайб и 12 ассистов.

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Идентичные показатели результативности у лидера бело-голубых Никиты Гусева. Нападающий находится в отличной форме, но в минувшей игре с «Северсталью» отметиться результативным действием не смог, зато был полезен в обороне. «Динамо» выиграло в овертайме (1:0), а шайбу забросил Бреннан Менелл.

Победив «сталеваров», подопечные Алексея Кудашова реабилитировались за поражение от «Торпедо» с крупным счётом 1:7. На пресс-конференции после матча с «Северсталью» Кудашов рассказал, что настраивал хоккеистов быстро возвратиться к нормальной игре и обратить внимание на надёжность в обороне.

Судя по игре с «Трактором», новый тренер «Барыса» требует от хоккеистов строго действовать в защите. После семи пропущенных шайб от «Торпедо» Алексей Кудашов тоже решил заняться обороной команды. Весьма вероятно, что матч получится закрытым, поскольку соперники сосредоточат внимание на воротах. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 11 октября 2023 года

В шести последних встречах «снежных барсов» в основное время заброшено не более четырёх шайб. С учётом проблем в защите «Барыса», легко объяснимо стремление Мамбеталиева сыграть строго от обороны. Да и бело-голубые после урока атакующего хоккея Игоря Ларионова стали осторожнее. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.37.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.37.

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