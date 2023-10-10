«Барыс» — «Динамо». Кудашов усвоил урок Ларионова

11 октября состоится матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.92. Шансы астанинцев оценили в 3.22. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 11 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Барыс» — «Динамо» М получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если выиграют в матче «снежные барсы», сыграет коэффициент 2.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М (11.10.2023)

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Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 11 октября 2023 года «Барыс» сыграет с московским «Динамо» на стадионе «Барыс Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 16:30 мск. Андрей Скабелка покинул пост наставника «снежных барсов», провалив выездную серию. Сумеет ли новый тренерский штаб исправить ситуацию?

Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, перед которым поставлена задача вывести астанчан в плей-офф. Пока они находятся на 10-м месте Восточной конференции, набрав 13 очков по итогу 16 встреч.

Дебют Мамбеталиева в новой должности состоялся в матче с «Трактором», который «снежные барсы» выиграли со счётом 2:1. Таким образом, они прервали серию из пяти поражений подряд, во время которой уступили «Адмиралу» (2:3 Б), «Сибири» (1:2), минскому «Динамо» (0:3), ЦСКА (0:4) и «Витязю» (2:3 ОТ). Отметим, что все встречи завершились тоталом меньше 4.5 шайбы в основное время.

Главный тренер «Барыса» произвёл некоторые изменения в составе, направленные на улучшение игры в обороне. Кардинальные меры явно напрашивались, ведь 51 пропущенная шайба за 16 матчей — это много. На Востоке защита хуже только у «Нефтехимика» (59 голов пропущено).

Зато к атаке «Барыса» нет особых претензий. Многое решает опытная бригада по реализации численного преимущества, которой руководит Райли Барбер. В его активе шесть шайб и 12 ассистов.

Идентичные показатели результативности у лидера бело-голубых Никиты Гусева. Нападающий находится в отличной форме, но в минувшей игре с «Северсталью» отметиться результативным действием не смог, зато был полезен в обороне. «Динамо» выиграло в овертайме (1:0), а шайбу забросил Бреннан Менелл.

Победив «сталеваров», подопечные Алексея Кудашова реабилитировались за поражение от «Торпедо» с крупным счётом 1:7. На пресс-конференции после матча с «Северсталью» Кудашов рассказал, что настраивал хоккеистов быстро возвратиться к нормальной игре и обратить внимание на надёжность в обороне.

Судя по игре с «Трактором», новый тренер «Барыса» требует от хоккеистов строго действовать в защите. После семи пропущенных шайб от «Торпедо» Алексей Кудашов тоже решил заняться обороной команды. Весьма вероятно, что матч получится закрытым, поскольку соперники сосредоточат внимание на воротах. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 11 октября 2023 года

В шести последних встречах «снежных барсов» в основное время заброшено не более четырёх шайб. С учётом проблем в защите «Барыса», легко объяснимо стремление Мамбеталиева сыграть строго от обороны. Да и бело-голубые после урока атакующего хоккея Игоря Ларионова стали осторожнее. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.37.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.37.