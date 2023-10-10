«Спартак» — ЦСКА. Голдобин, Морозов и Порядин сносят всех на пути

11 октября состоится матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу подопечных Фёдорова можно с коэффициентом 2.18. Шансы красно-белых оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — ЦСКА 11 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. На победу армейцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.67. Ставки на победу в матче красно-белых идут за 2.20 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА (11.10.2023)

11 октября 2023 года в КХЛ состоится московское дерби. «Спартак» будет играть с ЦСКА на арене «Мегаспорт». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. В нынешнем регулярном сезоне для команд это будет второй очный матч. В первом победили армейцы (3:2 ОТ), но после овертайма. Будет ли в этот раз по-другому?

Действующий обладатель Кубка Гагарина пока не в своей тарелке, но бросает все силы на то, чтобы обрести стабильность. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. Клуб побеждал в 8 из 16 встреч в текущем сезоне.

С самого старта регулярки армейцев раскачивает в разные стороны, а победы сменяются поражениями. Однако в последнее время подопечные Сергея Фёдорова смотрятся увереннее. Впервые в нынешнем розыгрыше они провели победную серию длиной в три матча. За этот отрезок им удалось обыграть «Сочи» (7:1), «Витязь» (9:1) и «Барыс» (4:0). Всего трёх игр хватило ЦСКА, чтобы забить 20 голов, при всего двух пропущенных.

Вот только затем армейское дерби команда Фёдорова проиграла СКА (2:3). Причём пропустили красно-синие в третьем периоде, да ещё и находясь в большинстве. После игры главный тренер сказал, что всё-таки не может пока ЦСКА разогнаться. Если он это понимает, то почему не поспособствует скорейшему прогрессу.

Следующая встреча тоже выдалась непростой для армейцев, но в овертайме они дожали и выиграли у «Сочи» (3:2 ОТ). Фёдоров прокомментировал эту трудовую победу. В этот раз тренер рассказал, что команда на ходу, получается создавать атаки, но в завершении есть глобальные проблемы. Он пожелал своим хоккеистам начать забивать больше голов.

Как раз в московском дерби эти проблемы с реализацией можно решить. «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда выиграла 10 из 17 матчей в текущем сезоне, а забросила 61 шайбу – больше всех в КХЛ. Как только клуб возглавил Алексей Жамнов, он тут же наладил игру красно-белых в атаке и на них приятно смотреть. Вот только и пропускают они достаточно много – 50 голов.

Особенно результативной стала тройка нападающих: Голдобин, Морозов и Порядин. Давно в КХЛ не было настолько яркой связки. Вместе они уже набрали 62 очка, из них 24 шайбы и 38 результативных передач. Лучшим бомбардиром является Николай, набравший 25 очков, а второе место закрепил за собой Павел – 19 очков.

Самое интересное, что эти нападающие были приобретены специально под Жамнова в межсезонье. Первым приехал из «Нефтехимика» Порядин, сказав, что у него есть симпатия к работе Алексея Юрьевича. Голдобин покинул «Металлург», несмотря на то что Разин пытался его сохранить. Затем красно-белые взяли в аренду у «Вегаса» Ивана Морозова, выступавшего за фарм-клуб «Годен Найтс». Так образовалась сильнейшая на данный момент тройка в КХЛ.

Подопечные Жамнова выиграли три последние встречи. Им удалось победить «Сибирь» (5:2), «Куньлунь» (4:3) и «Витязь» (5:1). В каждой из этих игр команда забрасывала минимум четыре шайбы. Всего за 10 встреч в семи пробивался тотал больше 5.5 шайбы. Правда, только шесть из них закончились победами «Спартака». Зато в игре с «богатырями» Голдобин отдал четыре результативные передачи, а Порядин оформил дубль.

В этом сезоне «Спартак» уже проиграл два московских дерби. Одно ЦСКА (2:3 ОТ), а другое – «Динамо» (3:6). Третья попытка должна стать более удачной. С каждым следующим матчем сезона тройка красно-белых набирает больше очков и сыгрывается ещё лучше. Рискнём предположить, что болельщики отпразднуют победу подопечных Жамнова за 2.22 с учётом ОТ и буллитов по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — ЦСКА 11 октября 2023 года

Невозможно не восхищаться ярчайшей тройкой нападающих «Спартака». Только в последней встрече Голдобин отдал четыре результативные передачи, а Порядин оформил дубль. ЦСКА более разносторонняя команда. Например во встрече с «Сочи» (7:1) забивали шесть разных хоккеистов. Но это также говорит о том, что угроза может исходить от любого из игроков. Мы же доверяем больше стабильности и мотивации, которая гораздо выше у красно-белых, уже проигравших два дерби в этом сезоне. Однако спешить не станем и возьмём победу в матче за 2.22 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.22.

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