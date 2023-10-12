Аргентина — Парагвай. У Месси есть достойная замена

13 октября состоится матч 3-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Парагвай. Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.23. Шансы парагвайцев оцениваются в 13.0. На ничью дают коэффициент 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Парагвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол парагвайцев доступен с коэффициентом 2.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.51.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Парагвай (13.10.2023)

Игра 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 Аргентина — Парагвай начнётся 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 2:00 мск. Месси получил вызов в сборную, несмотря на пропуск четырёх последних матчей своего клуба из-за травмы. Выйдет ли на поле лидер бело-голубых?

Несмотря на травмы, Лионель не собирается пока завершать карьеру в сборной. Он рассказал в интервью, что планирует принять участие в Кубке Америки, который пройдёт в США в 2024 году. Лионелю очень понравилось, как американцы организовали турнир в 2016-м.

Инсайдеры сообщают, что Месси может на правах краткосрочной аренды присоединиться к одному из клубов Саудовской Аравии. Дело в том, что «Интер Майами» не прошёл в плей-офф МЛС и Лионель вместе с командой уйдёт в отпуск. Однако другие информаторы это опровергают.

Лионель Скалони рассказал, что выход Месси в стартовом составе на игру с Парагваем будет окончательно обсуждаться перед самим матчем. Он также добавил, что спокоен, потому что даже если Лео не в форме, то, кто бы ни вышел вместо него, он будет достойной заменой. Одним из таких может стать Лаутаро Мартинес. В нынешнем сезоне Серии А он забил уже 10 мячей.

Под руководством 45-летнего специалиста Лионеля Скалони бело-голубые отлично стартовали в квалификации на ЧМ-2026. Они победили Эквадор (1:0) и Боливию (3:0). Отметим, что пока аргентинцы не пропустили ни одного мяча!

Парагвай плохо начал отборочный турнир. Главный тренер Гильермо Баррос Скелотто остался недоволен реализацией опасных моментов — за два матча «гуарани» не сумели забить ни одного гола. Они завершили вничью (0:0) встречу с Перу и проиграли Венесуэле (0:1).

С забитыми мячами наставнику парагвайцев может помочь Хесус Медина. Игрок московского «Спартака» в минувшем туре РПЛ забил важный гол в дерби с ЦСКА (2:2), сравняв счёт в добавленное арбитром время. Весьма вероятно, что Скелотто предоставит шанс футболисту сыграть с Аргентиной. Также могут появиться на поле Хуниор Алонсо из «Краснодара» и Бальбуэна из «Динамо».

Чемпионы мира рассчитывают не только на звёзд в линии атаки. Лионель Скалони выстроил сбалансированную команду с крепкой обороной. С учётом товарищеских встреч его подопечные выиграли шесть последних матчей, не пропустив ни одного мяча. Рекомендуем обратить внимание на сухую победу Аргентины за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года

Лионель Месси может спокойно залечивать травмы и приводить в порядок физические кондиции. Его есть кем заменить в сборной. Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Пауло Дибала и Алехандро Гарначо сумеют создать опасные моменты у ворот Парагвая и реализовать их. А прочная оборона бело-голубых не позволит сопернику забить в ответ хотя бы один мяч.

Ставка: победа Аргентины всухую за 1.75.