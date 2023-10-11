Фарерские острова — Польша. Как Пробеж справится без Левандовского?

12 октября состоится матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Польша. Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 1.30. Шансы фарерцев оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Фарерские острова – Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.08. Гол фарерцев доступен с коэффициентом 2.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Фарерские острова — Польша (12.10.2023)

Возобновляются отборочные матчи на чемпионат Европы, который пройдёт в Германии. 12 октября 2023 года Фарерские острова будут принимать Польшу на стадионе «Тёрсвёдлур». Начало игры запланировано на 21:45 мск. У обеих команд незавидное положение.

«Рыбаки» занимают последнее место в таблице группы Е. За пять матчей квалификации на ЧЕ-2024 им удалось набрать всего одно очко, сыграв вничью с Молдавией (1:1). Ещё один гол Фарерские острова забили во встрече с Албанией, которая закончилась поражением – 1:3. Больше забивать у сборной не получалось.

Суммарно в пяти встречах отбора «рыбаки» пропустили 10 голов. В случае поражения полякам они досрочно распрощаются с шансами на выход в турнир. Пока они есть у них, но только на бумаге. Адекватно – стараться и тратить силы уже незачем. Разве что любая победа может стать просто праздником для всей страны. Последний раз Фарерские острова побеждали в Лиге наций, обыграв Турцию со счётом 2:1.

Польша находится на четвёртой строчке, набрав за пять игр шесть очков. До второго места, дающего право выступать на Евро-2024, команде не хватает всего двух очков. От первой строчки её отделяют четыре очка. Федерация местного футбола явно ожидала совсем других результатов. Группа полякам попалась несложная, но они стали испытывать в ней проблемы.

Всего две победы в пяти встречах. Причём обыграть бело-красным удалось дома Албанию (1:0) и Фарерские острова (2:0), потерпели поражения «белые орлы» от Чехии (1:3), Молдавии (2:3) и албанцев (0:2). Последний проигрыш стал решающим, и Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера.

Позже на его место был назначен Михал Пробеж. Наставник хорошо знаком польским болельщикам, ведь проработал на родине почти всю карьеру. С местными командами он неоднократно выигрывал Кубки страны и Суперкубки, а также был признан тренером года. В последнее время он работал с молодёжной сборной Польши до 21 года.

Пока непонятно, на что будет ориентирован его футбол. Но он знает футболистов местной лиги, хорошо разбирается в молодом поколении и должен помочь в прогрессе бело-красных. Время покажет! Впереди у поляков три встречи квалификации на ЧЕ-2024, и каждую необходимо выигрывать. Самым сложным и важным испытанием станет матч с Чехией.

Вот только Пробежу придётся решать задачи в матче с Фарерскими островами без Левандовского. Роберт получил травму и выбыл как минимум на месяц. Он даже будет вынужден пропустить «эль класико». Ещё и Гжегож Крыховяк решил завершить карьеру в сборной. К слову, именно Роберт стал автором дубля в последней очной встрече с «рыбаками», закончившейся со счётом 2:0. Причём поляки выступали дома.

Конечно же, на классе Польша выиграет, да и футболисты постараются сделать дебют в сборной Пробежа победным. В стране любят этого тренера благодаря его заслугам. Правда, ждать разгрома или обилия забитых мячей не стоит из-за отсутствия Роберта Левандовского и Гжегожа Крыховяка. Возможно, хватит и одного забитого мяча для победы. Предлагаем ставку на то, что Польша выиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за 3.00.

Прогноз и ставки на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года

У «рыбаков» уже нет шансов на выход в финальный турнир. Также у них нет вариантов для того, чтобы обыграть мотивированную Польшу. Да, у «белых орлов» не будет Левандовского, а Крыховяк завершил карьеру в сборной, но есть повод поднапрячься другим футболистам. Также эта встреча станет дебютом нового тренера Михала Пробежа. Добавим к этому тот факт, что полякам необходимо выиграть все оставшиеся три встречи. Но вспомним, что в последнем очном матче оба мяча забил Роберт. Значит, в атаке не ждём феерии голов и поставим на победу Польши и тотал меньше 2.5 мяча за 3.00.

Ставка: победа Польши и тотал меньше 2.5 мяча за 3.00.