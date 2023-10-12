Португалия — Словакия. Над Роналду время не властно

13 октября состоится матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех словаков оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Словакия 13 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Словакия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Словакия (13.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 13 октября запланировано семь встреч 7-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Драгау» в Порту померяются силами Португалия и Словакия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Назначение Роберто Мартинеса на должность главного тренера положительно отразилось на португальцах. Во всех шести матчах квалификации на Евро-2024 сборная одержала уверенные победы. За этот период времени «команда избранных» не пропустила ни одного мяча, в то время как забила 24.

Пять голов записал на свой счёт Криштиану Роналду. Знаменитый португалец заметно прибавил относительно минувшего сезона. Он выиграл Кубок арабских чемпионов и вполне может стать победителем Про-Лиги вместе с «Аль-Насром». В восьми матчах в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии нападающий отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Роналду очень быстро нашёл общий язык с Мартинесом. Все недомолвки и недопонимание, которые были при Фернанду Сантуше, испанский специалист искоренил. Криштиану обрёл внутренний покой. Сообщается, что он намерен продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года, а также сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Энтузиазм и воодушевление многолетнего лидера передаются и другим футболистам сборной Португалии. Несмотря на отсутствие Криштиану в матче последнего тура отбора на Евро-2024, «команда избранных» деклассировала Люксембург (9:0). Победа стала для неё самой крупной в истории. Роналду пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Сможет ли Словакия что-либо противопоставить такой Португалии? В целом у «представителей» всё идёт по плану. Они располагаются на втором месте в турнирной таблице. У подопечных Франческо Кальцоны есть неплохие шансы выйти в финальный раунд Евро-2024. Отрыв от идущего следом Лихтенштейна составляет три очка.

В шести матчах отборочного турнира «словацкие соколы» сыграли вничью с Люксембургом (0:0), уступили Португалии (0:1), победили Боснию и Герцеговину (2:0), Исландию (2:1) и Лихтенштейн (1:0 и 3:0). За этот период времени они забили восемь мячей, а пропустили только два.

Оборона у словаков очень надёжная. Хотя во встрече с португальцами они не пропустили больше только благодаря стараниям Мартина Дубравки. Голкипер совершил целых семь сейвов. Несколько раз он по-настоящему спас свою команду.

Особенно запомнился эпизод, в котором Криштиану Роналду чуть не нанёс травму Дубравке. Нападающий из убойной позиции неудачно ударил по мячу, после чего решил добить, но Мартин уже вышел из ворот и не позволил этого сделать. Криштиану ударил его шипами, за что получил жёлтую карточку. Бутса пронеслась в считаных сантиметрах от лица вратаря.

Вероятно, предстоящий матч получится результативнее, чем первый. Однако слишком много голов не ждём. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Четыре из пяти очных встреч закончились именно так. Одна ознаменовалась ничьей — 1:1, но она проходила в Словакии.

В грядущей игре «словацким соколам» не рационально выкладываться на полную. Сразу после матча с Португалией их ждёт важнейшая встреча с догоняющим Люксембургом, на выезде. Именно от неё будет зависеть, поедут подопечные Кальцоны на чемпионат Европы в Германии или пропустят турнир.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Португалия — Словакия 13 октября 2023 года

Если на домашнем стадионе Словакия уступила Португалии и чудом не пропустила больше, то на выезде ей тем более вряд ли удастся отобрать очки. Подопечные Мартинеса воодушевлены и обыгрывают всех подряд, забивая очень много голов. В этот раз слишком много голов не ждём. Что португальцы, что словаки редко пропускают. Плюс история очных встреч также всецело на стороне нерезультативной победы «команды избранных».

Ставка: победа Португалии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.