«Торпедо» — «Северсталь». Дуэль Ларионова и Козырева дарит праздник

Недавние соратники уже встречались в этом сезоне и подарили яркий хоккей. От этой игры ждём такого же.

16 октября состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы череповчан оценили в 3.55. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 16 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Северсталь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.67. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.49. Если выиграют в матче череповчане, сыграет коэффициент 2.62.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» (16.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Набрал ход регулярный сезон КХЛ. 16 октября 2023 года «Торпедо» сыграет с «Северсталью» на стадионе «Нагорный». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск. В последней очной встрече команды устроили настоящий триллер — нижегородцы отыгрались со счёта 1:3 и одержали волевую победу — 4:3. Будет ли повторение?

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев на послематчевой конференции признался, что его подопечным не хватило опыта довести игру до победы. Тем не менее наставник нашёл положительные моменты в действиях «сталеваров». Он отметил движение хоккеистов, комбинации и настрой.

Козырев доверяет молодым игрокам и не ставит их в рамки. Тренер уверен, что в скором времени и у них появится опыт участия в плей-офф, как у «Торпедо», что позволит команде прогрессировать. Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев рассказал, что после замены Разина на Козырева череповчане заиграли по-другому: активно в прессинге и более рискованно.

После 16 встреч жёлто-чёрные занимают девятое место в таблице Западной конференции, записав в актив 16 очков. В последних четырёх встречах на выезде они демонстрируют хорошие результаты. «Рыси» победили в матче с ЦСКА (2:1), «Ак Барсом» (4:1) и «Сочи» (10:1), а уступили южанам (3:4).

Лучший бомбардир череповчан — нападающий Александр Скоренов. За 16 матчей он забросил восемь шайб и сделал шесть результативных передач. Форвард проводит первый сезон в составе «Северстали» после перехода из московского «Динамо». В интервью он рассказал, что благодарен болельщикам команды за поддержку, несмотря на не слишком хорошее начало регулярки.

Игорь Ларионов в минувшем матче не сумел найти способ закрыть лучшего бомбардира лиги Николая Голдобина, и «Торпедо» уступило на домашней арене «Спартаку» со счётом 2:4. Команды порадовали болельщиков ярким атакующим хоккеем, а красно-белые лучше реализовали опасные моменты и заслуженно победили.

Тем не менее автозаводцы демонстрируют в целом хорошие результаты и занимают третье место в таблице Западной конференции. По итогу 18 встреч они набрали 25 очков. Стоит отметить высокую результативность команды — 58 заброшенных шайб. По этому показателю «Торпедо» на Западе уступает только «Спартаку» (70).

В комбинационном хоккее Игоря Ларионова отлично проявляет свои лучшие качества нападающий Василий Атанасов. Он является лучшим бомбардиром команды и записал в актив 18 очков. Он забросил 10 шайб и сделал восемь результативных передач.

Удивительно, но на домашней арене нижегородцы плохо выступили в последних пяти встречах. Они победили «Витязь» (3:1) и «Ак Барс» (2:1 ОТ), а уступили «Сочи» (2:5), «Авангарду» (0:1) и «Спартаку» (2:4).

В матче будет настоящая интрига: тренерская дуэль недавних соратников – Игоря Ларионова и Андрея Козырева. У них общие взгляды на игру, схожая философия, которая предполагает атакующий и комбинационный стиль. «Торпедо» и «Северсталь» умеют создавать и реализовывать опасные моменты — у автозаводцев 58 голов, а у «сталеваров» 56. Вот и поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 16 октября 2023 года

В последней очной встрече команды выдали настоящий матч-шедевр с семью заброшенными шайбами. Хоккеисты действовали на максимальных скоростях, стараясь быстро заводить шайбу в зону и атаковать ворота соперника. Весьма вероятно, что сюжет повторится, поскольку Игорь Ларионов не собирается отступать от собственного стиля, о чём неоднократно заявлял в интервью. Вот и поставим на результативный хоккей с шестью заброшенными шайбами.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.87.