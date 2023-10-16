«Рейнджерс» — «Аризона». Панарин доказывает делом

Россиянин попросил всех следить за его хоккеем, а не задавать вопросы.

17 октября состоится матч НХЛ «Рейнджерс» — «Аризона». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.64. Шансы «койотов» оценили в 4.25. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Аризона» 17 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Аризона» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом овертайма и буллитов принимают за 1.39. Если выиграют в матче «койоты», сыграет коэффициент 3.04.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс» (17.10.2023)

Стартовал регулярный сезон НХЛ. 17 октября 2023 года «Рейнджерс» сыграют с «Аризоной» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск. Артемий Панарин может установить рекорд клуба, если в четвёртом сезоне подряд наберёт больше 90 очков.

Россиянин отлично начал регулярку. После жёсткой критики за слабую игру в плей-офф минувшего сезона Артемий решился на радикальные перемены. Он изменил имидж и в стартовой встрече с «Баффало» был активен — забросил шайбу и сделал результативный пас. Его усилия привели к победе «синерубашечников» со счётом 5:1.

Здорово проявил себя во встрече с «Баффало» и голкипер Игорь Шестёркин. Он отразил 24 из 25 бросков, добавив уверенности защитникам команды. Российский вратарь оказался в центре внимания, поскольку одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр — это седьмой результат в истории.

Но уже в следующем матче с «Коламбусом» Игорь допустил много ошибок. Он пропустил пять шайб, что привело к поражению «Рейнджерс» со счётом 3:5. Артемий Панарин отметился результативной передачей, но изменить сценарий игры оказался не в силах.

Весьма вероятно, что на старте сезона «Рейнджерс» будет лихорадить. Причина уважительная — управление командой летом принял новый главный тренер. Жерара Галлана сменил бывший наставник Александра Овечкина в «Вашингтоне» Питер Лавиолетт. Это опытный специалист, который выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» в сезоне-2005/2006. Наверняка от него ждут повторения успеха и в Нью-Йорке.

В минувшем сезоне перед стартом плей-офф менеджмент «Рейнджерс» подписал несколько опытных хоккеистов, рассчитывая побороться за Кубок Стэнли. Вот только поход за трофеем закончился для Артемия Панарина и Игоря Шестёркина в первом же раунде. «Нью-Джерси» оказался сильнее «синерубашечников», обыграв их в серии со счётом 4-3.

«Аризона» строит новую команду вокруг третьего номера драфта НХЛ Логана Кули. 19-летний нападающий ярко дебютировал в составе «койотов», сделав две результативные передачи во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз». Подопечные Андре Туриньи победили в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б.

Наставник «Аризоны» рассказал в интервью, что рассматривает в будущем Логана Кули в качестве системообразующего игрока. Он отмечает прогресс хоккеиста на тренировках и уже считает его важной частью команды. Вот только перестройка «койотов» слишком затянулась. Если талантливый новичок не будет стабилен — в регулярке снова будет провал.

Судя по всему, Клейтон Келлер вновь будет тащить команду в одиночку. В минувшем сезоне 25-летний форвард «койотов» провёл все 82 встречи регулярки: забросил 37 шайб и сделал 49 результативных передач. Он настоящий лидер на площадке и вполне способен помочь Кули адаптироваться в НХЛ.

На старте сезона командам не хватает стабильности. Хоккеисты набирают форму, равномерно распределяя силы на весь регулярный чемпионат. У «Рейнджерс», несмотря на наличие в составе отличного голкипера Шестёркина, есть проблемы в защите. В свою очередь, «койоты» в первой игре продемонстрировали агрессивный атакующий хоккей. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Аризона» 17 октября 2023 года

«Рейнджерс» вряд ли будут отказываться от своего фирменного атакующего стиля. А появление Лавиолетта у руля оказало позитивное влияние на микроклимат в команде. Максимально мотивирован Артемий Панарин, который находится в отличной форме на старте сезона. Вряд ли будут строить игру от защиты и «койоты» — линия обороны не является их главным козырем. Весьма вероятно, что в открытом матче будет заброшено не менее семи шайб.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.02.