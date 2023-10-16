«Вашингтон» — «Калгари». Александр Овечкин исправится

17 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Калгари». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех «Флэймз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» 17 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Калгари» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» (17.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартовал новый регулярный сезон НХЛ. 17 октября состоятся пять встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Калгари Флэймз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В новом розыгрыше регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» успел провести пока только один матч, в котором всухую проиграл «Питтсбургу» (0:4). Несмотря на поддержку родных трибун, за 60 минут он нанёс только 19 бросков в створ. Соперник сделал практически в два раза больше бросков.

Пожалуй, единственным запоминающимся моментом «Вашингтона» стала упущенная Александром Овечкиным возможность забить. При счёте 0:3, он убежал «один на один». Капитан «столичных» попытался отправить шайбу между щитков голкипера соперника Тристана Джерри, но тот разгадал его замысел и совершил сейв.

Любопытно, что «столичные» впервые в истории не забили во встрече открытия сезона. На протяжении почти 50 лет им удавалось забивать хотя бы один гол. Овечкин в послематчевом интервью заявил, что его команда выступила отстойно. Однако также он отметил, что будет проведён разбор полётов.

Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки. На данный момент на его счету 822 заброшенные шайбы в НХЛ. Для того, чтобы сравняться с Уэйном, ему надо забить ещё 72 гола. Авторитетный источник недавно опубликовал исследование, которое говорит о том, что при нынешнем темпе Александру потребуется ещё 120 игр, чтобы обогнать великого канадца.

К слову, встреча с «Питтсбургом» стала для капитана «столичных» 1348-й в карьере в НХЛ. По данному показателю он поднялся на 54 место, повторив результат Марселя Дионна. Следующей целью 38-летнего россиянина является Кирк Мюллер, сыгравший в лиге на один матч больше.

«Калгари» начал сезон получше, чем «Вашингтон».Он победил «Виннипег Джетс» (5:3) и досадно уступил «Питтсбургу» на выезде (2:5). Результат игры с «пингвинами» не отражает реальной картины. «Флэймз» нанесли гораздо больше бросков в створ, чем соперник.

И это даже несмотря на то, что «Питтсбург» очень много заблокировал — 15 бросков. Пережитая смена главного тренера этим летом пока что приносит хорошие плоды «Калгари». Он демонстрирует приятный глазу результативный хоккей. Единственное, что плохо — подопечные Райана Хаска допускают слишком много брака.

По итогам встречи с «Питтсбургом» сразу семь хоккеистов «Флэймз» получили коэффициент полезности «-2». В число отрицательно отличившихся вошёл и их ведущий защитник — Никита Задоров. В двух матчах россиянин отметился одной результативной передачей, а также получил две минуты штрафа.

Задоров нарушил правила на Евгение Малкине, а потом устроил откровенную провокацию. Впрочем, это не сильно помогло. Несмотря на старания защитника, команда уступила «пингвинам» с разгромным счётом. Суммарно в двух встречах она пропустила восемь шайб.

Скорее всего, очень результативной получится и грядущая игра. «Кэпиталз» нужно кровь из носу исправляться за разгромное домашнее поражение в матче с «Питтсбургом». В этот раз они наверняка покажут более качественных командный хоккей, и постараются зацепиться за очки.

Не стоит забывать, что встреча с «Пингвинз» была дебютной для Спенса Карбери в качестве главного тренера в НХЛ. Первый блин получился комом. Молодой перспективный наставник «столичных» наверняка быстро сделает выводы, и во встрече с «Калгари» мы увидим от его подопечных совсем другую игру.

Предлагаем поставить на ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.03. История очных встреч только за такой исход. В шести из восьми последних сыграла данная ставка. Пока что, бардак в обороне наблюдается у обеих команд, так что в такой исход верится без какого-либо труда.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» 17 октября 2023 года

В этот раз «Вашингтон» вряд ли уйдёт со льда без заброшенных шайб. Желание реабилитироваться после разгрома в игре с «Питтсбургом» должно сыграть свою роль. Принимая во внимание и тот факт, что нынешний «Калгари» отдаёт предпочтение результативному остроатакующему хоккею, наилучшим вариантом для ставки видится верх по голам. История очных встреч совсем не против.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.03.