Мальта — Украина. Мудрику пора расплачиваться за доверие

Непонятно, почему тренеры клуба и сборной так верят в Михаила, который ничем не помогает. Может быть, в этот раз будет по-иному?

17 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Мальта — Украина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.33. Шансы мальтийцев оцениваются в 10.25. На ничью дают коэффициент 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Мальта — Украина 17 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Мальта — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют мальтийцы, сыграет коэффициент 2.07. Гол украинцев доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.32.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Мальта — Украина (17.10.2023)

17 октября в матче квалификации на Евро-2024 Мальта на домашнем стадионе «Та-Кали» примет Украину. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшей встрече с Северной Македонией подопечные Сергея Реброва победили со счётом 2:0 и остались в гонке за путёвку на чемпионат Европы.

На пресс-конференции после матча главный тренер украинцев рассказал, что благодарен своим подопечным за самоотдачу. Тем не менее специалист нашёл в действиях команды проблемные места, которые постарается разобрать.

В 7-м туре квалификации на Евро-2024 жёлто-синие обыграли Северную Македонию (2:0). Первый мяч забил хавбек Георгий Судаков с передачи Александра Зинченко, а на 90+5-й минуте Александр Караваев установил окончательный счёт в матче.

Украинцы в квалификации Евро-2024 набрали 10 очков после шести встреч. Они победили дважды Северную Македонию (3:2 и 2:0) и Мальту (1:0), завершили вничью встречу с Англией (1:1). Проиграли они на выезде англичанам (0:2) и Италии (1:2).

Лучший бомбардир сборной Украины в квалификации Евро-2024 — Виктор Цыганков. В его активе два забитых мяча и один результативный пас. Но полузащитник испанской «Жироны» не сумеет помочь своим партнёрам в игре с Мальтой, поскольку получил травму.

Возможно, проявит себя в игре с мальтийцами Михаил Мудрик. Пока полузащитник голами в квалификации Евро-2024 не отметился, в его активе только два ассиста. Сергей Ребров на пресс-конференции после встречи с Северной Македонией поддержал хавбека «Челси».

Наставник жёлто-синих попросил не ждать, что Мудрик сразу заиграет, как Лионель Месси, поскольку украинец ещё молод. Михаил много работает на тренировках и прогрессирует, уверен Сергей Ребров. В текущем сезоне он провёл за «Челси» восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.

Мальта традиционно слабо выступает в отборочном турнире Евро-2024. Подопечные Микеле Марколини проиграли все шесть матчей. Они уступили дважды Северной Македонии (1:2 и 0:2), Италии (0:2 и 0:4), а также Англии (0:4) и Украине (0:1). За это время был забит всего один мяч. Его автором стал 25-летний полузащитник Янник Янкам.

Для украинцев важно победить Мальту и готовиться ко встрече с Италией. Судя по всему, именно в очном матче подопечные Сергея Реброва и Лучано Спаллетти решат судьбу второй путёвки на Евро-2024. Рекомендуем обратить внимание на победу жёлто-синих с форой (-1.5) за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Мальта — Украина 17 октября 2023 года

Сборная Украины располагает исполнителями высокого уровня, особенно в линии атаки. Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Артём Довбик способны создать проблемы защите Мальты и забить минимум два мяча. Оборона у Сергея Реброва сильная и вполне может без ошибок отыграть матч и не пропустить.

Ставка: победа Украины с форой (-1.5) за 2.02.