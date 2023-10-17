«Динамо» М — «Северсталь». Никита Гусев добавит хитринки

Именно её не хватает москвичам в последних матчах. Вся надежда на лидера.

18 октября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77. Шансы череповчан оценили в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Северсталь» 18 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.45. Ставки на победу в матче череповчан идут за 2.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» (18.10.2023)

Регулярный сезон КХЛ в самом разгаре. Ежедневно команды радуют нас красивой игрой и поднимают градус напряжения. 18 октября 2023 года на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч между московским «Динамо» и «Северсталью». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В текущем сезоне они выиграли 12 из 19 встреч. У команды отличное нападение, благодаря которому заброшено 54 шайбы, но в обороне имеется брешь, уже пропущено 45 голов. Клуб отстаёт от первой строчки всего на четыре очка.

Подопечные Кудашова отлично стартовали и отметились великолепной реализацией большинства. За счёт него команда выигрывала так часто. Однако в последнее время наметился спад игровой формы. Москвичи проиграли четыре из шести последних матчей. Победили в двух встречах, но один раз после овертайма.

Бело-голубые уступили «Локомотиву» (2:5), «Торпедо» (1:7), «Барысу» (2:3 Б) и «Авангарду» (0:3). Выиграли они у «Северстали» (1:0 ОТ) и «Сибири» (2:1). Сразу стоит отметить, какие большие проблемы наметились у «Динамо» с результативностью. Казалось, Никита Гусев и канадцы могут потягаться в результативности с тройкой нападающих «Спартака», но не тут-то было.

«Северсталь» находится на восьмой строчке в таблице Западной конференции, набрав 18 очков. Пока команда в зоне плей-офф, но ей предстоит улучшить свои показатели. «Сталевары» побеждали в 8 из 17 встреч текущего сезона. Несмотря на это, череповчане очень много забрасывают – 60 шайб, но и пропускают немало – 52.

«Рыси» играют очень нестабильно. Только один раз в текущем розыгрыше они выигрывали две встречи подряд. В остальное время победа резко сменялась поражением. Когда Андрей Разин ушёл с поста главного тренера «Северстали», на его место пришёл Андрей Козырев. Он набрался опыта у Игоря Ларионова и стал активно использовать его. Да, игры получаются зрелищными и интересными, но результаты чаще плохие.

Однако есть немало положительных моментов. Например, яркая победа в матче с «Сочи» со счётом 10:1. Правда, после этого «сталевары» проиграли две встречи подряд – московскому «Динамо» (0:1 ОТ) и «Торпедо» (3:4). Справедливости ради, стоит отметить, что в игре с автозаводцами «рыси» вели, но в третьем периоде пропустили два гола и уступили.

Зато подопечные Козырева уже в следующем матче вернули должок. Они разгромили «Торпедо» всухую со счётом 4:0. Команда забивала в каждом периоде, а для Константина Шостака этот шат-аут стал вторым в сезоне. Теперь есть шанс вернуть должок «Динамо». Но будет непросто, учитывая, что бело-голубые тоже терпят поражения и мечтают вернуться в форму. Рискнём предположить, что в этой игре обе команды забросят больше 1.5 шайбы за 1.72.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Северсталь» 18 октября 2023 года

Обоим клубам очень нужна победа в этой встрече. «Динамо» будет играть при своих трибунах, от команды ждут реабилитации за провальные выступления, а от Никиты Гусева требуют больше голов. В свою очередь, подопечные Козырева будут в эйфории, после того как обыграли «Торпедо». Также учтём интересную статистику, что «сталевары» только один раз в сезоне выигрывали больше одного матча подряд. Предположим, что хоккей будет равный и обе команды забьют больше 1.5 гола.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.72.