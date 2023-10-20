«Балтика» — «Краснодар». Сперцян и Кордоба держат марку

21 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Балтика» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы калининградцев оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» 21 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Балтика» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.43. Гол краснодарцев доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Балтика» — «Краснодар» (21.10.2023)

Возвращается клубный футбол, в том числе РПЛ. На 21 октября 2023 года запланированы четыре встречи 12-го тура. В одной из них «Балтика» на стадионе «Ростех Арена» будет принимать «Краснодар». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

«Балтика» так и не может включиться в серьёзную борьбу с командами РПЛ. Калининградцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, опережая зону прямого вылета в Первую лигу всего лишь на одно очко. За 11 матчей текущего сезона подопечные Игнашевича выиграли только три встречи, проиграв семь.

Несмотря на это, дома клуб пытается изо всех сил цепляться за результат. После четырёх матчей на своём поле он набрал 10 очков, победил в трёх играх и уступил в одной – неплохо! В последних двух встречах дома «Балтика» обыграла «Ахмат» и «Оренбург» с одинаковым счётом 1:0. В обоих случаях калининградцам сильно повезло, что соперники не могли реализовать свои моменты, а было их достаточно.

«Краснодар» мощно начал сезон и после 11 матчей занимает первое место в таблице РПЛ. Команда по-прежнему не знает поражений, выиграв восемь встреч, а остальные завершив вничью. За это время «быки» забили 15 голов, при всего пяти пропущенных. У них лучшая оборона в лиге. Победная серия чёрно-зелёных насчитывает четыре игры с учётом всех соревнований.

За это время краснодарцы обыграли «Урал» (2:0), «Рубин» (2:0), «Ростов» (3:2) в РПЛ, а в Кубке России победили «Пари НН» (3:0). Подопечные Валерия Карпина могли нанести первое поражение «Краснодару», ведь они ушли на перерыв, ведя в счёте 2:0. Однако во второй половине матча удалось сравнять цифры на табло к 81-й минуте. Победный мяч забил Кордоба в добавленное ко встрече время. Позже ЭСК назвала ошибкой засчитанный гол Джона.

«Быки» выглядят недосягаемыми для других клубов. Кордоба и Сперцян делят третью строчку лучших бомбардиров РПЛ. Они забили по три гола и отдали по два ассиста. Во время перерыва Эдуард успел принять участие в двух матчах сборной Армении, забив за это время один мяч – в ворота Северной Македонии. А вот Джон забивал в трёх последних играх краснодарцев во всех турнирах по голу.

Недавно защитник чёрно-зелёных Витор Тормена пообещал покрасить волосы и выпить водки, если «Краснодар» станет чемпионом. В своём интервью бразилец также рассказал, что видит в числе конкурентов в гонке за победу в РПЛ только «Зенит». Возможно, это так, но «быки» уже опережают сине-бело-голубых на семь очков.

Какой бы огромной ни была мотивация Игнашевича обыграть лидера, но преимущество всё равно на стороне «Краснодара». Команда возглавляет турнирную таблицу, никому не проигрывала в этом сезоне, а Сперцян и Кордоба зажигают в атаке. Наверняка кто-то остановит «быков», но это точно не слабая и неустойчивая «Балтика». Предлагаем ставку на победу чёрно-зелёных за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Балтика» — «Краснодар» 21 октября 2023 года

Команде Игнашевича не хватает реализации моментов. В основном из-за этого «Балтика» проигрывает матчи. Этой проблемы нет у «Краснодара», а также он надёжен в обороне, пропустив в 11 встречах РПЛ всего лишь пять голов. В прекрасной форме Сперцян и Кордоба. Владимир Ивич может гордиться результатами «быков», которых ещё никто не побеждал в этом сезоне. Думается, их остановит кто-то другой, но точно не ослабленная и нестабильная «Балтика». Рекомендуем ставку на победу краснодарцев.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.25.